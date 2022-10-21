В Новокуйбышевске на центральной площади высадят ели

На центральной площади Новокуйбышевска будут высажены шесть новых елей взамен старых, пораженных болезнью.

Высота новых деревьев составит более четырех метров.

В сентябре 2022 г. МБУ "Благоустройство" получило заключение филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Оренбургской области". Специалист отдела "Самарская лесосеменная станция" провел анализ образцов хвои, веток деревьев и почвы. У больных елей были обнаружены различные заболевания и поражения, лечение которых не эффективно, а химическая обработка запрещена в черте города.