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Экология Общество

В Новокуйбышевске на центральной площади высадят ели

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На центральной площади Новокуйбышевска будут высажены шесть новых елей взамен старых, пораженных болезнью.

Высота новых деревьев составит более четырех метров.

В сентябре 2022 г. МБУ "Благоустройство" получило заключение филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Оренбургской области". Специалист отдела "Самарская лесосеменная станция" провел анализ образцов хвои, веток деревьев и почвы. У больных елей были обнаружены различные заболевания и поражения, лечение которых не эффективно, а химическая обработка запрещена в черте города.

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