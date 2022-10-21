Житель Самарской области обокрал спавшего на лавке мужчину и отправился в колонию

В Октябрьске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в грабеже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2022 г. во дворе дома злоумышленник забрал мобильник у мужчины, спавшего на скамейке. Преступника заметила женщина и потребовала вернуть украденное. Однако грабитель просто скрылся.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.