Муниципалитеты начали отопительный сезон в соответствии с графиком

В четверг, 20 октября, первый вице-губернатор - председатель gравительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022–2023 гг. и оформлению паспортов готовности отдельных организаций и муниципалитетов.
В совещании приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Стрельников, исполняющий обязанности главы регионального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев, руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова, представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.
К новому отопительному сезону регион традиционно начинает готовиться сразу же после окончания предыдущего.
"В отопительный период мы вступили своевременно, уже с 12 сентября ряд районов начал подключение к теплу. Хочу отметить, что к первой контрольной дате - 15 сентября, когда должна была быть подтверждена готовность объектов к осенне-зимнему периоду, мы подошли уверенно. Завершили модернизацию практически всех объектов теплового хозяйства, урегулировали ситуацию с задолженностями муниципальных образований теплоснабжающим организациям", - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.
Как доложил Сергей Стрельников, подготовка муниципальных образований Самарской области выполнена в полном объеме. В целях безаварийного прохождения отопительного периода созданы запасы топлива, подготовлены резервные источники электроснабжения, тепловые центры, силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
Летом в регионе проводилась масштабная модернизация котельных: более чем на 40 объектах проходила модернизация и техническое перевооружение. Завершены запланированные работы по перекладке сетей теплоснабжения.
Полностью подготовлены к наступлению холодов все 23 566 многоквартирных домов Самарской области, 1327 медицинских учреждений и 1086 учреждений образования.
Особое внимание в ходе совещания участники уделили получению муниципалитетами паспортов готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, которые выдает Ростехнадзор по итогам проверок и анализа состояния систем.
В минувшем году у восьми муниципалитетов - четырех городов и четырех районов - с получением паспортов возникли проблемы. Председатель Правительства поручил принять исчерпывающие меры, чтобы такая ситуация в новом отопительном периоде была исключена. Контрольный срок получения паспортов муниципалитетами в этом году - 15 ноября.
В период с июля по сентябрь 2022 года комиссиями муниципальных образований с участием представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора была проведена оценка готовности 105 теплоснабжающих и 6 теплосетевых организаций, выявлено более 700 замечаний, которые были устранены. Проведена оценка готовности 4 186 потребителей тепловой энергии.
В настоящее время большинство муниципальных образований направили в Ростехнадзор документы и заявки на получение паспорта готовности. Остальным Виктор Кудряшов поручил форсировать работу, чтобы получить заключение о готовности в срок. Направить пакет документов в надзорное ведомство они должны до 25 октября, чтобы у специалистов Ростехнадзора было время на проверку документов.
"Сроки у нас очень сжатые, времени остается мало. Но давайте, коллеги, это сделаем. Неполучение паспорта готовности — это ЧП. Все должно быть сделано в установленные сроки", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.