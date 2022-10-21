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Депутаты поддержали законопроект о предоставлении налоговой льготы газораспределительным компаниям региона

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 октября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой, экономической и инвестиционной политике под председательством Виктора Кузнецова депутаты Самарской губернской думы обсудили проект закона, который позволит решить проблему газификации в регионе.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменения в ст. 4 Закона Самарской области "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области".

Законопроект на сегодняшний день крайне актуален, отметили депутаты, так как региону необходимо как можно быстрее реализовать программу социальной газификации, которая позволит обеспечить домовладения газом без привлечения средств жителей. Напомним, что президент России Владимир Путин дал поручение газифицировать дома до 2023 года.

Чтобы ускорить реализацию программы, в областном правительстве разработали законодательную инициативу о предоставлении налоговой льготы на имущество газораспределительным организациям, участвующим в программе. Льгота распространяется только на новые основные средства, которые будут зарегистрированы на территории Самарской области до 31 декабря 2023 года.

Законопроект позволит решит проблему газификации почти 19 тысяч негазифицированных домовладений, в том числе в 2022 году – 5 650 домовладений, в 2023 году – 12 930 домовладений.

Проект закона прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов: "Расходы на подведение газа лучше взять на себя бюджету, чем заложить в тариф, который придётся платить людям.  Льгота имеет ограниченный период действия, она будет применяться только на 2 года, когда будет активно реализовываться программа социальной газификации, и только на вновь созданные средства. Через 2 года эти средства будут поступать в полном объеме".

Кроме того, Виктор Кузнецов подчеркнул, что наличием такой льготы определяется и степень заинтересованности газораспределительных компаний, и это является действенным механизмом укрепления государственно-частного партнёрства.

"Сегодня мы поддержали законопроект, и это решение – большой шаг к эффективной и полной реализации планов по газификации. Я думаю, что в результате уровень газификации региона составит около 99%", - заявил  Виктор Кузнецов.

Гид потребителя

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