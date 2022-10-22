Появились эскизы застройки на ул. Арцыбушевской/Чкалова

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В субботу, 22 октября, стартовали общественные обсуждения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых. Здесь предполагается высотное жилищное строительство.