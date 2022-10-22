Появились эскизы застройки на ул. Арцыбушевской/Чкалова

В субботу, 22 октября, стартовали общественные обсуждения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых. Здесь предполагается высотное жилищное строительство.
На этой территории планирует строительство ООО "Самарский проект", которое, по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит главе ГК "Град" Эдуарду Шматкову. Площадь застройки составит 1,6 тыс. кв. м, площадь квартир - 12,8 тыс. кв. м, паркинг на 150 машиномест.
Завершатся общественные обсуждения 30 октября.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!