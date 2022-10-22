Губернатор: большинство мобилизованных многодетных отцов возвращены из частей

Большинство мобилизованных Самарской области, которые по новым разъяснениям Минобороны не подпадают под призыв, уже вернулись к семьям. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, в соответствии с разъяснениями Минобороны, к категориям граждан, которые имеют отсрочку от призыва, отнесены отцы троих детей, которым не исполнилось 16 лет. Всего таких мобилизованных на территории нашего региона выявлено 67 человек. 46 из них уже возвращены из воинских частей. В то же время пятеро мобилизованных этой категории изъявили желание остаться служить добровольно. Таким образом, из воинских подразделений к родным предстоит отправить еще 16 человек.
Все процедурные моменты будут завершены в ближайшие дни, возврат мобилизованных планируется провести до 25 октября. Напомним, ранее глава региона в разговоре с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение. Вопрос рассмотрен на заседании областной призывной комиссии по мобилизации и находится под постоянным контролем губернатора.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..