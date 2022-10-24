На благоустройство площади Славы выделили 25 млн рублей

ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" определилось с подрядчиком, который будет оказывать услуги по летнему и зимнему благоустройству площади Славы в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской.

Начальная цена контракта составила 25,2 млн рублей. На торги было допущено четыре заявки от участников. Имя победителя не разглашается, однако известно, что он выиграл контракт по максимальной цене.

В перечень услуг вошли услуги по планировке ландшафта, работы по облицовке полов и стен плиткой, кроме работ на объектах культурного наследия, чистка и уборка территории и т. п.

В частности, подрядчик должен будет организовать посадку тюльпанов и других растений, ухаживать за цветниками и газонами на пл. Славы и на склоне площади, на спуске к ул. Маяковского, выполнять ручную и механизированную уборку площади в зимний период, заниматься заменой плитки и выполнять другие работы.

Срок исполнения контракта — до 15 октября 2023 г.