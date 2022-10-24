На благоустройство площади Славы выделили 25 млн рублей

ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" определилось с подрядчиком, который будет оказывать услуги по летнему и зимнему благоустройству площади Славы в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской.
Начальная цена контракта составила 25,2 млн рублей. На торги было допущено четыре заявки от участников. Имя победителя не разглашается, однако известно, что он выиграл контракт по максимальной цене.
В перечень услуг вошли услуги по планировке ландшафта, работы по облицовке полов и стен плиткой, кроме работ на объектах культурного наследия, чистка и уборка территории и т. п.
В частности, подрядчик должен будет организовать посадку тюльпанов и других растений, ухаживать за цветниками и газонами на пл. Славы и на склоне площади, на спуске к ул. Маяковского, выполнять ручную и механизированную уборку площади в зимний период, заниматься заменой плитки и выполнять другие работы.
Срок исполнения контракта — до 15 октября 2023 г.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа