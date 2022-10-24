В Самаре пройдет парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

С 29 по 31 октября на площадках Самарского института культуры и театра "СамАрт" покажут спектакли лауреатов парафестиваля "Театр — территория равных возможностей". Также пройдет образовательная программа.

Показы спектаклей пройдут с 29 по 31 октября на сценах театра "СамАрт" и в Молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" в очном и дистанционном форматах. Зрителям представят лирические и юмористические постановки, показывающие артиста и выводящие на первый план человека.

В 2022 г. на фестиваль подали больше 50 заявок. География расширилась за счет участия коллективов из разных регионов страны: от Северной Осетии до Карелии, Байкала и Якутска. Коллективы из Самарской области также активно участвовали в событии. Они подали 15 заявок.

Гран-при за лучший спектакль получила постановка "О тебе" московского коллектива неслышащих актеров "Недослов". Также известны лауреаты в номинациях: "Лучший пластический спектакль", "Лучшее сценическое оформление", "Лучший современный эксперимент", "Лучший актерский ансамбль" и других.

В течение трех фестивальных дней пройдет уникальная образовательная программа "Методика работы над инклюзивным спектаклем: актуальные режиссерские практики".