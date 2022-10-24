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Музеи и выставки Культура

27 октября в Самарском художественном музее откроется выставка Александра Тышлера

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь 125-летия со дня рождения художника Александра Тышлера Отдел личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина предоставит Самарскому художественному музею "юбилейную экспозицию".

Выставка  "Александр Тышлер. Живопись, графика и работы для театра из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" (0+) в Художественном музее откроется в 18:00.

В экспозиции будет представлено 51 произведение советского художника, включая станковую живопись и графику. Особое внимание кураторы выставки сделали на его театральных работах. Тышлер сотрудничал с Московским театром сатиры, с "Ленкомом", с Большим театром и с другими. Много работал над декорациями к спектаклям по зарубежным авторам, но также принимал участие в постановках, основанных на произведениях советских писателей. Впервые сам поставил оперу Сергея Прокофьева "Семен Котко" в Оперном театре им. К. С. Станиславского.

Среди графических работ, возможно, самыми знаменитыми являются портреты Анны Ахматовой, которая позировала ему в военные годы в Ташкенте, а также девушки с "корабликами" в волосах.

Кураторы выставки отмечают, что в экспозиции раскрываются такие важные для автора темы, как театр и поэзия вымысла, детство и размышление человека о своей судьбе, любовь и красота.
Считается, что моновыставка Александра Тышлера большая редкость. Последняя масштабная экспозиция открывалась в 2017 г. в ГМИИ им. А. С. Пушкина и называлась "Игра в лицедейство".

Выставка в Самаре продлится до 2 февраля 2023 году.

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