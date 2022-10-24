Денису Фельдблиту из дела главы ГИСН Захарина не удалось добиться прекращения суда

Суд Ленинского района Самары рассмотрел ходатайство защитников бизнесмена Дениса Фельдблита о возврате уголовного дела на доследование.
Адвокат Сергей Хальченко попытался настоять, что в материалах следствия есть грубые нарушения и установить истину при таких обстоятельствах никак нельзя. Прекратить судебный процесс таким образом защита пытается уже во второй раз. В первый раз суд с адвокатами соглашался, но теперь - нет.
Напомним, Денис Фельдблит - директор ООО "Тет А Тет М" и совладелец группы компаний "Абсолют". Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о нарушениях при реализации нацпроекта "Экология". С 2012 по 2015 гг. подрядная организация ООО СК "Мосстрой" по муниципальному контракту корректировала проектно-сметную документацию и строила вторую очередь Пестравского группового водопровода. Общая сумма контракта составила 133 млн рублей.
По версии Генпрокуратуры, в 2016 г. заказчик принял и оплатил работы по строительству резервуаров чистой и исходной воды на 15 млн рублей. Но подрядчик отклонился от проектной документации. Толщина возведенного фундамента была меньше предусмотренной, шаг арматуры увеличен, отсутствовали плиты перекрытий. По материалам надзорного ведомства возбудили дело о мошенничестве. Субподрядчиком была группа компаний "Абсолют" Фельдблита. Предполагается, что он мог похитить несколько миллионов рублей. Это дело сейчас рассматривает суд.
"Наша позиция: мы временно воздержимся от комментариев данного дела до итогового решения", - сообщил Волга Ньюс адвокат Фельдблита Сергей Хальченко.
Пока же правоохранители расследуют еще одно уголовное дело Фельдблита. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники Госинспекции строительного надзора скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта. После этого они составили заключение о соответствии объекта проекту, в том числе требованиям энергетической безопасности. Работы выполняла фирма Фельдблита. Кроме него, под уголовное дело подпали глава ГИСН Владимир Захарин и еще несколько сотрудников ведомства.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.