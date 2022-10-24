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Депутаты губернской думы оценили систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Отрадном

ОТРАДНЫЙ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 октября, в Отрадный прибыли депутаты Самарской губернской думы, чтобы провести выездное мероприятие комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Председатель комитета Марина Сидухина, заместитель председателя областного парламента Алексей Лескин, депутаты Елена Сазонова и Николай Сомов посетили ряд социальных объектов и оценили систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Фото: samgd.ru

Парламентарии ознакомились с тем, как в муниципалитете реализуется проект по внедрению типовой модели системы долговременного ухода за гражданами серебряного возраста и инвалидами.

Марина Сидухина особенно подчеркнула нынешнюю актуальность соцподдержки пожилых людей и инвалидов: "К 2030 году четверть населения планеты составят люди старшего возраста, и проблема лечения, социализации и поддержки пожилых людей актуальна для всего мира. Наш регион попал в программу по созданию типовой модели долговременного ухода, у нас выстроена комплексная система всех учреждений и социального, и медицинского обслуживания для того, чтобы эта модель могла работать на все сто".

Напомним, экспериментальный проект по созданию системы долговременного ухода (СДУ) в рамках национального проекта "Демография" стартовал в 2019 году, а с прошлого года к нему присоединилась и Самарская область. Сейчас система апробируется в Чапаевске и Отрадном.

Система долговременного ухода включает поддержку семейного ухода, развитие института приемной семьи для пожилых граждан, дневные пансионы, мобильные бригады, приходящий на дом социальный работник и другое. Социальные услуги и медицинскую помощь пожилые люди получают дома с привлечением службы сиделок и патронажа.

В Отрадненском комплексном центре социального обслуживания населения с прошлого года открыт центр дневного пребывания, в котором обслуживается 61 человек, а два года назад было в два раза меньше. Люди стали посещать центр после реставрации и ремонта в 2021 году, когда Отрадный вошел в пилотный проект.

"К нам поступает информация из больниц о людях, которые перенесли инсульты, инфаркты или другие тяжелые заболевания. Мы их приглашаем к себе на реабилитацию, помогаем восстановиться. У нас есть тренажеры, мультимедийные доски, проекторы, бизиборды, оснащение для кабинета реабилитации, комнаты психологической разгрузки и др., работают логопед и психолог. Дважды в неделю мы на собственном транспорте забираем своих подопечных из дома, привозим в центр, где они 4 часа в день с учетом их потребностей занимаются, а после также отвозим домой. Здесь они посещают занятия лечебной и адаптивной физкультурой, психокоррекционные занятия, работают в группах и индивидуально, есть кружки и организован досуг. Многие продолжают к нам ходить, даже когда реабилитация завершена, они все уже практически наша семья", - рассказала и. о. директора центра Татьяна Третьякова.

Поддержку социальным центрам в работе с людьми пожилого возраста и инвалидами в Отрадном оказывает городская поликлиника, в которой работает гериатрический кабинет. В этом году в рамках проекта СДУ здесь наблюдается 40 человек, и они уже прошли полную диспансеризацию.

При посещении поликлиники парламентарии высоко оценили не только работу специалистов, но и качество капитального ремонта, осуществляемого по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь обновлены фасад и крыша, заканчиваются ремонтные работы на входной зоне и в холле регистратуры, появились современный маммограф и рентгеновский аппарат. В будущем году планируется благоустройство прилегающей территории. При этом, пока шел ремонт, поликлиника продолжала обслуживать население.

Вопросы внедрения типовой модели СДУ, оказания специализированной гериатрической помощи и межведомственного взаимодействия в системе долговременного ухода были рассмотрены на рабочем совещании более подробно после осмотра поликлиники.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, за два года реализации пилотного проекта в нашем регионе СДУ пользуются уже около 1000 человек, нуждающихся в постоянном уходе. Внедрен социальный пакет долговременного ухода на дому - он предоставляется на бесплатной основе по удобному для пожилых и инвалидов графику.

Изменился и подход к организации социального обслуживания на дому - раньше соцработник приходил к гражданину 1-2 раза в неделю на 2 часа, в основном принося продукты и для уборки квартиры. Сейчас соцработник приходит ежедневно и до 4 часов в день, оказывает и гигиенические услуги, услуги, направленные на организацию питания гражданина, а также на его мобильность.

На территории региона открыто 14 центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, их посещают около 500 человек. Для родственников организованы школы реабилитации и ухода, пункты проката технических средств реабилитации.

Участники выездного мероприятия подвели итоги посещения центров и согласились, что необходимо продолжать реализацию системы долговременного ухода. Список пилотных муниципальных образований Самарской области, на территории которых будет внедрена СДУ, планируется расширить.

"Итоги внедрения типовой модели в Отрадном уже есть, и они весьма положительные. Сегодня мы посмотрели спектр услуг, которые оказывают как социальные, так и медицинские учреждения, пообщались с теми, кто в рамках этой программы получает эти услуги - это активные, красивые, жизнерадостные люди. Одним из показателей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" является увеличение продолжительности активной жизни. Типовая модель, в том числе, направлена на благополучие населения, на их активное долголетие. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше муниципалитетов участвовало в этой программе", - подчеркнула Марина Сидухина.

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