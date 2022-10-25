"Самара Арену" еще на год хотят освободить от налога на имущество

Правительство Самарской области внесло на рассмотрение губернской думы проект, предлагающий изменения в закон "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области". Речь идет о пролонгировании "нулевого налога" для стадиона "Самара Арена".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан в целях соблюдения требований Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года по снижению налоговой нагрузки и исключению перекрестного субсидирования, а также в соответствии с Постановлением правительства РФ "Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по эксплуатации стадионов".

В соответствии с Концепцией предусмотрено, что для снижения налоговой нагрузки при эксплуатации стадионов и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ, в чью собственность будут переданы стадионы, и городам-организаторам рекомендуется принять или скорректировать нормативные правовые акты, предусмотрев в них освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога организаций, осуществляющих эксплуатацию стадионов.

"Наличие указанных налоговых послаблений является одним из условий для предоставления межбюджетных трансферов из федерального бюджета", — отмечается в документе.

В проекте закона указывается, что в соответствии с региональным законом о налоге на имущество, такая льгота существует, но она действует до 31 декабря 2022 г. Документом предлагается ее пролонгировать еще на один год. Основанием для этого служит ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 и на плановый период 2023–2024 гг", где предусмотрено предоставление "иного межбюджетного трансфера из федеральной казны бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, связанных с эксплуатацией стадионов, по 2023 год включительно".

Законодательная инициатива подписана первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.