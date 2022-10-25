"Локомотив" ведет переговоры с представителями полузащитника "Крыльев" Сергея Пиняева

Руководство "Локомотива" провело встречу с представителями полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева относительно возможного перехода игрока в московский клуб, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом, по данным издания, существует высокая вероятность, что летом в "Локомотиве" окажутся сразу несколько игроков "Крыльев".

Пиняев перешел в самарский клуб из "Чертаново" в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 млн евро. В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.