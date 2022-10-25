В Самаре на видео попала спецоперация по задержанию "наркоторговца"

Жители Самары 24 октября стали свидетелями задержания предполагаемого торговца наркотиками.
Задержание попало на видео. В районе пересечения улиц Вольской и XXII Партсъезда, у рынка "Кристалл", правоохранители "скрутили" мужчину. Подозреваемого уложили лицом на капот и оформили документы.
Как удалось узнать журналисту Волга Ньюс, работали на месте полицейские из подразделения, которое занимается борьбой с незаконным распространением наркотиков. Позже материалы спецоперации передали в Следственный комитет.
"Подозреваемые были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств, находящегося в производстве сотрудников следственного отдела по Промышленному району Самары", — уточнили в СУ СКР по Самарской области.
Полицейские региона активно борются с незаконным распространением наркотиков. Недавно в Ставропольском районе удалось задержать оптовых сбытчиков, которые везли запрещенное вещество из Брянской области в Новосибирск.
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