В Самаре на видео попала спецоперация по задержанию "наркоторговца"

Жители Самары 24 октября стали свидетелями задержания предполагаемого торговца наркотиками.

Задержание попало на видео. В районе пересечения улиц Вольской и XXII Партсъезда, у рынка "Кристалл", правоохранители "скрутили" мужчину. Подозреваемого уложили лицом на капот и оформили документы.

Как удалось узнать журналисту Волга Ньюс, работали на месте полицейские из подразделения, которое занимается борьбой с незаконным распространением наркотиков. Позже материалы спецоперации передали в Следственный комитет.

"Подозреваемые были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств, находящегося в производстве сотрудников следственного отдела по Промышленному району Самары", — уточнили в СУ СКР по Самарской области.

Полицейские региона активно борются с незаконным распространением наркотиков. Недавно в Ставропольском районе удалось задержать оптовых сбытчиков, которые везли запрещенное вещество из Брянской области в Новосибирск.