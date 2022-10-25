До объявления победителей акции "Осенний марафон" осталась неделя

До 31 октября 2022 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска принять участие в акции "Осенний марафон". Войти в число претендентов на победу могут клиенты компании, которые оплатят теплоэнергию за сентябрь и внесут авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

"Осенняя акция ежегодно привлекает внимание наших клиентов. На сегодня ее условия выполнили почти 8 тысяч жителей региона. Среди всех участников будет проведен розыгрыш ценных и стильных призов от энергокомпании", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Уже в начале ноября 2022 года энергетики назовут победителей "Осеннего марафона". Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте: samara.esplus.ru.