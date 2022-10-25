До объявления победителей акции "Осенний марафон" осталась неделя

До 31 октября 2022 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска принять участие в акции "Осенний марафон". Войти в число претендентов на победу могут клиенты компании, которые оплатят теплоэнергию за сентябрь и внесут авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.
"Осенняя акция ежегодно привлекает внимание наших клиентов. На сегодня ее условия выполнили почти 8 тысяч жителей региона. Среди всех участников будет проведен розыгрыш ценных и стильных призов от энергокомпании", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Уже в начале ноября 2022 года энергетики назовут победителей "Осеннего марафона". Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте: samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа