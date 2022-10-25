В Самаре откроется юбилейная выставка Дмитрия Мантрова

Во вторник, 1 ноября, в 18:00, в Выставочном зале на ул. Молодогвардейской, 209 откроется юбилейная выставка председателя СРО ВТОО "Союз художников России" Дмитрия Мантрова "Я дома" (0+).

Дмитрий Мантров родился в Куйбышеве в 1972 году. В 2006 г. он окончил Самарский государственный педагогический университет, факультет искусства. Живописец. Работает преимущественно в жанре пейзажа. Член "Союза художников России" с 2011 года.

"У каждого свое понимание того, что такое дом, свои воспоминания, картинки, чувства. В детстве мне очень нравилось проводить время в пионерских лагерях. Это были "Чайка" на поляне имени Фрунзе и "Спутник" на Кондурче. И как бы ни было весело с новыми друзьями среди сосен, на речке, на дискотеках и у гигантских пионерских костров, только переступив порог нашей "трешки" в типовой "хрущевке" и поставив на пол свой видавший виды дермантиновый чемоданчик, я испытывал особое чувство. Навстречу выходила из кухни мама в переднике в цветочек и руками, пахнущими вкусными щами или пирожками, гладила мою кудрявую головенку, и мне думалось: "Я дома".

Когда-то я пришел на этот порог, демобилизовавшись из армии. Дверь открыл отец, неожиданно для меня постаревший за эти два года. Увидев меня в шинели, он, Царствие ему небесное, не смог сдержать слез радости. Мы стояли в прихожей, крепко, по-мужски обнимались, он утирал слезы, а мне думалось: "Я дома".

Однажды, когда мне было уже 25 лет, войдя в здание детской художественной школы № 1, где решил попробовать позаниматься на вечерних курсах, я ощутил особый запах, доселе мне не знакомый, — застарелый запах масляных художественных красок, смешанный со скипидаром и Бог весть чем еще, и он удивил меня тем, что показался до боли знакомым, таким же родным, как руки матери, будто я жил с ним несколько предыдущих жизней. И где бы он мне ни встречался всю последующую жизнь — в институте в студенческую пору, в мастерских художников, в галереях, — меня не отпускало ощущение, что это запах родной, запах дома.

Иногда, возвращаясь с очередного пленэра из какого-нибудь уголка мира — Урала, Чечни, Чувашии, Франции, Италии или Индии, переступив порог, я говорю своей Наталье: "Одиссей возвратился, пространством и временем полный!", но лишь обняв ее и детей, мне становиться понятно: "Я дома".

Эта мысль и это чувство посещают и тогда, когда видишь в иллюминаторе излучину Волги, и когда шасси самолета ширкают стеркой по посадочной полосе в Курумоче, и когда сидишь на вершине Царева кургана, Стрельной горе, "Вертолетке" или на берегу напротив Винновки. А еще когда переступаешь порог храма и слышишь дивное пение или запах ладана. Мне 50 лет и я здесь, с вами. Я дома", — рассказывает Дмитрий Мантров.

Выставка продлится до 22 ноября.