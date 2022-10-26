Новый законопроект от фракции "Единая Россия" расширит границы бесплатной юридической помощи в регионе

Во вторник, 25 октября, в Самарской губернской думе состоялось собрание фракции "Единая Россия" под председательством Александра Живайкина. Депутаты рассмотрели проект регионального закона "О внесении изменений в статью 7 Закона "О бесплатной юридической помощи в Самарской области".

Отметим, что в Самарской области почти 15 лет существует система оказания бесплатной юридической помощи. Регион стал одним из первых в стране, где на сегодняшний день 23 категории граждан могут рассчитывать на получение бесплатных консультаций, правовой помощи, составление заявлений в различные инстанции и т. д.

Депутаты фракции "Единая Россия" областного парламента предложили в новом законопроекте прописать еще две категории граждан, имеющих право на получение правовой помощи бесплатно - это лица, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента РФ, а также те, кто принял решение о добровольном участии в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Аналогичное право получат и их родители, супруги и дети. Кроме того, право на получение бесплатной юрпомощи получат и родственники ветеранов боевых действий.

В отдельную категорию согласно законопроекту будут выделены многодетные семьи, имеющих троих и более детей, тем самым у них появится возможность получения всех видов юридической помощи.

Предлагается также скорректировать критерий нуждаемости. Сейчас право на получение бесплатной юридической помощи имеют граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, либо одиноко проживающие граждане с таким же уровнем доходов. Законопроектом же предлагается увеличить этот критерий вдвое, определив его в размере двукратной величины прожиточного минимума.

В настоящее время величина прожиточного минимума в Самарской области установлена для трудоспособного населения - 14 263 рублей; для пенсионеров - 11 253 рублей; для детей - 12 692 рублей. Эта поправка в полной мере отражает реализацию социальной поддержки на основе адресного подхода, уверены депутаты фракции.

"Депутаты единогласно поддержали законодательную инициативу фракции. Воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь смогут не только те, кто мобилизован, но и их родные. Юристы помогут быстро, в сжатые сроки решить вопросы правового характера, оформить необходимые документы, сориентироваться в каждой конкретной ситуации", - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин.

Законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета и областного парламента.