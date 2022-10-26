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Общество

Прокурор Андрей Кидун: "В регионе более половины трудоспособных осужденных привлечено к оплачиваемому труду"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области, старший советник юстиции Андрей Кидун в интервью рассказал о ситуации с привлечением заключенных к труду.

Фото: Прокуратура Самарской области

- Андрей Владимирович, на что прокуроры обращают внимание при проведении проверок соблюдения трудовых прав осужденных?

- К прокурорской проверке соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей осужденных при привлечении их к труду, как правило, привлекаются специалисты территориального органа Федеральной службы по труду и занятости.

В ходе проверки прокурор обращает особое внимание на соблюдение Уголовно-исполнительного кодекса РФ и установленных законом условий труда осужденных, на обоснованность начисления осужденным заработной платы или привлечения к работам без оплаты труда и удержаний из заработной платы, на организацию контроля за соблюдением законов об охране труда и о технике безопасности на производстве, на обеспечение осужденных спецодеждой и спецпитанием.

В целях всесторонней оценки прокуроры проводят беседы с руководством учреждения, опросы сотрудников учреждения и осужденных, изучают документы, осматривают производственные объекты и места отдыха, наблюдают за производственным процессом и характером трудовых отношений. Также проводятся личные приемы осужденных.

Изучаются принимаемые администрацией исправительного учреждения меры по обеспечению осужденных работой.

Проверяются табеля учета рабочего времени, в том числе порядок фиксации периодов работы в ночное время и выходные дни, сверхурочные работы, а также другие вопросы соблюдения трудового законодательства.

- Какими нормами действующего законодательства предусмотрено право осужденных на труд?

- В соответствии с положениями ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, специальности.

Исключением из данного правила являются осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, которые привлекаются к труду по их желанию.

При трудоустройстве осужденных к лишению свободы применяется уголовно-исполнительное и трудовое законодательство.

Так, продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. Время привлечения к оплачиваемому труду засчитывается осужденным в общий трудовой стаж.

- Имеются ли какие-то ограничения трудовых прав осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы?

- Осужденные в силу уголовно-исполнительного законодательства ограничены в своих правах, в том числе трудовых.

Так, осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.

Предусмотрен перечень работ, на которых запрещается использование труда осужденных. К примеру, не допускается труд осужденных с использованием множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техники, также в качестве продавцов, бухгалтеров, кассиров, заведующих складами, кладовщиков и т. д.

В целом производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений — исправлению осужденных.

Независимо от вида работы осужденные обязаны соблюдать порядок отбывания наказания, а администрация должна обеспечить охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними.

- Во всех ли случаях осужденные, привлекаемые к труду получают за него соответствующую плату?

- Положение ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает возможность использования труда осужденных к лишению свободы без оплаты. Однако без оплаты осужденные могут привлекаться только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. При этом данные работы выполняются в порядке очередности, их продолжительность не превышает двух часов в неделю. Продолжительность данных работ может быть увеличена по письменному заявлению осужденного либо по постановлению начальника учреждения при необходимости проведения срочных работ.

- Андрей Владимирович, какой уровень привлечения к труду осужденных к лишению свободы на территории Самарской области?

- В настоящее время более половины трудоспособных осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, привлечено к оплачиваемому труду.  В первую очередь трудоустраиваются лица, имеющие исковые обязательства по возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также задолженности по алиментам и  другим обязательным выплатам. Так, из 1340 осужденных с исковыми обязательствами, подлежащих привлечению к труду, трудоустроено 81,8%.

Для увеличения доли трудящихся осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области проводится работа по взаимодействию с органами власти, коммерческими структурами и муниципальными предприятиями.

За истекший период 2022 года было организовано 8 рабочих встреч с главами муниципальных районов, а также 4 июня проведена встреча с губернатором Самарской области в рамках фестиваля "Пресса-2022".

Организована выставка продукции, выпускаемой производственным сектором УФСИН России по Самарской области. Достигнута договоренность о выделении недвижимого имущества для организации постоянно действующей выставочной экспозиции производственных возможностей.
В июле текущего года организована презентация производственного сектора УФСИН России по Самарской области на территории ИК-15, в которой принимали участие глава Самары и представители городской администрации, министерств и ведомств Самарской области. По результатам мероприятия учреждениями было заключено два контракта по пошиву вещевого имущества (постельное белье, рабочая одежда) с ГБУ СО Кошкинский пансионат, МБУ ДОУ № 120.

В июне 2022 года администрации ИК-3, ИК-6, ИК-16, ИК-28, ИК-26 и ИК-29 провели аукцион на закупку швейного оборудования на общую сумму 4496,235 тыс. рублей, что позволило дополнительно привлечь на швейное производство 78 человек.

- Как часто прокуроры выявляют нарушения закона, связанные с привлечением к труду осужденных? Какие нарушения являются наиболее распространенными?

- Органами прокуратуры Самарской области за 6 месяцев 2022 года проведено 104 проверки в исправительных учреждениях области, по результатам которых выявлено 347 нарушений закона, 42 из которых связаны с нарушениями закона при привлечении осужденных к труду, что составляет (12,1% от общего количества выявленных прокурорами нарушений.

Так, прокурорами в рамках проведенных проверок выявлялись нарушения закона в части своевременной оплаты труда осужденных после прекращения их трудоиспользования, нарушения в сфере организации охраны труда, при предоставлении осужденным еженедельного непрерывного отдыха, при привлечении их к сверхурочной работе, привлечение осужденных к труду для выполнения работ без соответствующей квалификации и необходимой аттестации, а также другие нарушения трудового законодательства.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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