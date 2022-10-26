Геннадий Котельников: "Количество проверок бизнеса снизилось на 85%"

Во вторник, 25 октября, в Уфе председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в 65-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Открывая заседание, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поблагодарил регионы округа, которые оказывают шефскую помощь людям в восстановлении экономики и инфраструктуры на новых территориях России.

Спикер самарского парламента Геннадий Котельников выступил с докладом о проводимой нормотворческой деятельности по реализации реформы контроля (надзора) в рамках ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Геннадий Котельников рассказал, что в Самарской области в развитии Федерального закона о государственном контроле, принятом 2 года назад по инициативе президента России, уже разработаны и приняты два базовых областных закона: о регулировании вопросов государственного контроля (надзора) и о порядке установления и оценки применения обязательных требований нормативных правовых актов Самарской области. Также проведена комплексная корректировка ряда областных законов.

Он подчеркнул важность и актуальность вопросов государственного и муниципального контроля за состоянием сферы экономики в современных условиях, чтобы обеспечить поступательное экономическое развитие регионов.

Председатель Самарской губернской думы отметил - необходима переориентация деятельности с выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на предупреждение нарушений обязательных требований - и назвал ее основные этапы.

"Завершено формирование необходимой нормативной базы на областном и муниципальном уровнях. Внедрена система управления рисками при плановых проверках, исключена необходимость проведения плановых контрольных мероприятий. Внедрен механизм досудебного обжалования решений контрольных органов. Мы и впредь будем продолжать реформирование этой системы для снижения административной нагрузки на бизнес", - заявил спикер.

Геннадий Котельников подчеркнул, что одним их действенных механизмом поддержки малого и среднего бизнеса стало создание регионального центра "Мой бизнес", где проводятся встречи предпринимателей, совещания, дискуссии с представителями бизнеса и органов власти.

Отлажена и работа с жалобами и заявлениями - с начала 2022 года в регионе внедрен механизм досудебного обжалования решений контрольных органов, организована подача жалоб через портал "Госуслуги". Также каждый предприниматель может получить услугу "Неотложка для бизнеса".

"В результате взятый нами курс на профилактику нарушений позволил переориентировать региональных контролеров. С начала 2022 года в Самарской области отменено более 4500 проверок из 5600 запланированных, то есть количество проверок бизнеса снизилось на 85%. Вместе с тем контрольные и надзорные органы региона уже провели более 80 профилактических мероприятий. Благодаря большой совместной с губернатором региона Дмитрием Азаровым работе Самарская область сегодня входит в первую десятку регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - рассказал Геннадий Котельников.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев в продолжение обсуждения темы реформы контроля (надзора) подчеркнул, что основой "контрольной" реформы можно назвать принцип добросовестности бизнеса, когда предприниматели и организации по умолчанию соблюдают все установленные требования.

"На всех уровнях власти нужно следить за выполнением установленных ограничений и не допускать перегибов при проведении контрольных мероприятий, проверки должны проводиться со смыслом, а не ради проверок", - подытожил Игорь Комаров.

Также в ходе заседания Ассоциации обсудили вопрос о цифровизации деятельности законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и затронули тему развития молодежного парламентаризма в ПФО.

Озвученные на заседании инициативы после доработки будут направлены в Государственную думу и правительство РФ.