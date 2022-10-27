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Финансы Экономика и бизнес

Для мобилизованных лиц продлили сроки уплаты имущественных налогов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для граждан, призванных в соответствии с указом президента РФ от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, правительством РФ продлены сроки уплаты имущественных налогов.

Фото: freepik.com

Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает.

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, установленным указом президента РФ от 21.09.2022 № 647. При этом оплатить налоги можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых мобилизованное лицо на дату призыва является единственным учредителем (участником) и одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если сроки уплаты налогов организации (авансовых платежей по ним) приходятся на период прохождения мобилизованным лицом военной службы, то они также уплачиваются не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, установленным указом президента РФ от 21.09.2022 № 647.

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и ФНС России.

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