Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков восстановился после травмы

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков вернулся в общую группу, восстановившись после травмы. Видео с его участием в тренировке выложил официальный Телеграм-канал клуба.
Напомним, Горшков получил травму 3 октября в матче 11-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (0:0) и был заменен, не сыграв и половины первого тайма.
В текущем сезоне Горшков провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?