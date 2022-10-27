Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков восстановился после травмы

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков вернулся в общую группу, восстановившись после травмы. Видео с его участием в тренировке выложил официальный Телеграм-канал клуба.

Напомним, Горшков получил травму 3 октября в матче 11-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (0:0) и был заменен, не сыграв и половины первого тайма.

В текущем сезоне Горшков провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.