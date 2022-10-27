КДК РФС отменил красную карточку защитника "Крыльев Советов" Гленна Бейла

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника самарских "Крыльев Советов" Гленна Бейла, полученную в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом". Как сообщает tass.ru, об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Крылья Советов" обратились к нам по вопросу отмены красной [карточки] Гленна Бейла в матче против "Урала", - сказал Григорьянц. - Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала заключение, что судья удалил Бейла ошибочно. Сегодня мы отменили его удаление. Он может играть в следующей игре".

Напомним, 24 октября "Крылья Советов" на выезде проиграли "Уралу" со счетом 1:2. Бейл был удален на 25-й минуте встречи.