Стали известны подробности громкого задержания "наркоторговца" в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности задержания подозреваемого в торговле наркотиками, которое попало на видео очевидцев.

Напомним, 24 октября в районе пересечения улиц Вольской и XXII Партсъезда, у рынка "Кристалл", полицейские "скрутили" подозреваемого. Очевидцы записали задержание на видео. По данным регионального СУ СК, подозреваемых задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По данным МВД, около 12:00 24 октября инспектор дежурной группы ОСР ДПС старший лейтенант полиции Игорь Сидулин принял информацию о подозреваемых, которые передвигались на ВАЗ-2114. Он определил последнее местонахождение автомобиля и сообщил об этом ближайшему экипажу ДПС, который и задержал машину. Находящиеся в "четырнадцатой" водитель и два пассажира отказывались выходить из машины и попытались скрыться, но были задержаны.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов принял решение о поощрении инспектора Игоря Сидулина за быструю и профессиональную работу по передаче оперативных данных и за добросовестное исполнение служебных обязанностей.