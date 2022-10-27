ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности задержания подозреваемого в торговле наркотиками, которое попало на видео очевидцев.
Напомним, 24 октября в районе пересечения улиц Вольской и XXII Партсъезда, у рынка "Кристалл", полицейские "скрутили" подозреваемого. Очевидцы записали задержание на видео. По данным регионального СУ СК, подозреваемых задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
По данным МВД, около 12:00 24 октября инспектор дежурной группы ОСР ДПС старший лейтенант полиции Игорь Сидулин принял информацию о подозреваемых, которые передвигались на ВАЗ-2114. Он определил последнее местонахождение автомобиля и сообщил об этом ближайшему экипажу ДПС, который и задержал машину. Находящиеся в "четырнадцатой" водитель и два пассажира отказывались выходить из машины и попытались скрыться, но были задержаны.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов принял решение о поощрении инспектора Игоря Сидулина за быструю и профессиональную работу по передаче оперативных данных и за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.