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Суды Происшествия

Наркосбытчица-гастролерша получила восемь с половиной лет колонии в Самаре

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор 35-летней уроженке Смоленской области, которую обвиняли в четырех эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

В июле 2021 г. мужчина из Интернета предложил ей нелегальный заработок. Женщина согласилась и с июля по ноябрь 2021 г. делала "закладки" с N-метилэфедрон в разных регионах России, в том числе в Самарской области.

Женщину задержали, когда она делала очередной тайник. В итоге полицейские изъяли из сделанных ею тайников более 7 кг "синтетики". Доход наркосбытчицы составил около 500 тыс. рублей.

Обвиняемую приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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