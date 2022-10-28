Наркосбытчица-гастролерша получила восемь с половиной лет колонии в Самаре

Самарский областной суд вынес приговор 35-летней уроженке Смоленской области, которую обвиняли в четырех эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает mvdmedia.ru.
В июле 2021 г. мужчина из Интернета предложил ей нелегальный заработок. Женщина согласилась и с июля по ноябрь 2021 г. делала "закладки" с N-метилэфедрон в разных регионах России, в том числе в Самарской области.
Женщину задержали, когда она делала очередной тайник. В итоге полицейские изъяли из сделанных ею тайников более 7 кг "синтетики". Доход наркосбытчицы составил около 500 тыс. рублей.
Обвиняемую приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.