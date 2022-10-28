Наркосбытчица-гастролерша получила восемь с половиной лет колонии в Самаре

Самарский областной суд вынес приговор 35-летней уроженке Смоленской области, которую обвиняли в четырех эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

В июле 2021 г. мужчина из Интернета предложил ей нелегальный заработок. Женщина согласилась и с июля по ноябрь 2021 г. делала "закладки" с N-метилэфедрон в разных регионах России, в том числе в Самарской области.

Женщину задержали, когда она делала очередной тайник. В итоге полицейские изъяли из сделанных ею тайников более 7 кг "синтетики". Доход наркосбытчицы составил около 500 тыс. рублей.

Обвиняемую приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.