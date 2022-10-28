В регионе право на бесплатную юридическую помощь получат мобилизованные и многодетные

В четверг, 27 октября, на заседании губернской думы областные депутаты приняли 14 новых законов Самарской области, еще два законопроекта одобрены в первом чтении. В заседании под председательством спикера думы Геннадия Котельникова приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Как отметил в начале заседания глава региона, сегодня важны работа на опережение, внутренняя мобилизация всех органов власти и депутатского корпуса.

"Только это и может привести к победе по всем направлениям, по всем фронтам. Где-то приободрить, поддержать, решить проблемы, вселить уверенность, разобрать частные вопросы. Рассчитываю, что многое сделаем в этот особый период", - заявил Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил главу региона за плодотворную совместную работу и напомнил, что в сентябре исполнилось пять лет с того дня, как Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область.

"Это стало временем масштабных перемен, - подчеркнул спикер областного парламента. - Дмитрий Игоревич сделал очень многое для развития Самарской области по всем направлениям. В губернию поступают беспрецедентные суммы федеральной поддержки. Это позволяет высокими темпами строить дороги, мостовые переходы, возводить новые школы и больницы, благоустраивать улицы и общественные пространства, развивать науку. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора с президентом страны Владимиром Путиным, которая длилась почти час. В ходе встречи обсудили важные темы, в том числе идею строительства студенческого кампуса в районе нового стадиона. Президент обещал помогать и назвал ситуацию в Самарском регионе стабильной, хорошей. Многие показатели у нас выше общероссийских. Такая оценка дорогого стоит - это результат большой, напряженной пятилетней работы".

На заседании депутаты в двух чтениях приняли поправки в закон Самарской области "О наградах в Самарской области", внесенный по инициативе губернатора. Закон расширяет перечень государственных региональных наград, предусматривает три новые госнаграды, прописывает основания для их награждения.

Так, Почетным знаком Нестора Постникова отметят граждан за значительный вклад в сферу здравоохранения, Почетный знак Николая Семенова будет вручаться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, а к награждению Почетным знаком Дмитрия Устинова могут быть представлены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства. Кроме того, этим Почетным знаком отметят и граждан за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка.

Также приняты изменения и в закон о бесплатной юридической помощи в Самарской области - расширен перечень категорий лиц, обладающих правом на ее получение на территории региона.

Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено мобилизованным со дня призыва на военную службу до увольнения с нее, добровольцам, решившим участвовать в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также членам их семей.

"Сегодня, когда немалая часть наших ребят отправляется защищать интересы Отечества, задача всех органов власти - помочь и самим военнослужащим, и, что немаловажно, их семьям, женам, детям. Людям нужна такая помощь как никогда, - подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. - Поправки в закон позволят мобилизованным и членам их семей получать бесплатную правовую помощь".

Правом на бесплатную юридическую помощь также наделяются члены многодетных семей, имеющих трех и более детей (включая рожденных (усыновленных) и (или) приемных) в возрасте до 18 лет.

На заседании в адрес депутатов и главы региона прозвучали слова благодарности от председателя комитета по регламенту Дмитрия Холина, который мобилизован на военную службу на должность заместителя командира батальона 15-й отдельной гвардейской Александрийской бригады. Он отметил огромную помощь мобилизованным с обеспечением обмундированием, комплектами дополнительной экипировки со стороны депутатского корпуса и губернатора Самарской области.