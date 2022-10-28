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Экс-судья Анна Бондаренко подала жалобу в кассационный суд Суд разбирается в обстоятельствах смерти женщины после нападения собак в Волжском районе Самарец пытался доказать, что убить девушку ему приказал голос в голове Наркосбытчица-гастролерша получила восемь с половиной лет колонии в Самаре В Самарской области за мошенничество на 1,5 млн руб. задержали последователей АУЕ

Суды Происшествия

Экс-судья Анна Бондаренко подала жалобу в кассационный суд

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шестом кассационном суде общей юрисдикции на 22 ноября назначено рассмотрение жалобы на приговор Советского райсуда Самары, вынесенный бывшей судье Анне Бондаренко, и на решение апелляции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, чтобы узнать подробности рассмотрения уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда. Бондаренко якобы пообещала передать взятку "нужным" людям, чтобы обвиняемая получила приговор, не связанный с лишением свободы. "Услуга" стоила бы 400 тыс. рублей.

На самом деле Бондаренко не собиралась передавать деньги кому-либо. 30 октября 2020 г. после получения денег женщину задержали.

28 апреля Советский районный суд назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Жалобу на приговор подали осужденная и адвокат. 21 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор без изменения.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу на приговор и определение Самарского областного суда подала сама Анна Бондаренко. Рассмотрение жалобы назначено на 22 ноября. В суде также пояснили, что ни сама Бондаренко, ни потерпевшие участвовать в заседании не будут.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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