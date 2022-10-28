В Красноярском районе выставили на продажу ТРК за 185 млн рублей

В селе Красный Яр выставлен на продажу торгово-развлекательный центр "ЯРмарка" площадью в 4,83 тыс. кв метров, расположенный на ул. Комсомольской, 86. Заявленная стоимость объекта — 185 млн рублей.

В описании к объявлению указывается, что это успешно действующий арендный бизнес с федеральными арендаторами. Объект размещен на земельном участке площадью 2,68 тыс. кв метров. Первый этаж занимают банки, операторы мобильной связи и т. д., на втором находятся офисы компаний и сферы услуг, а также отель Samaraʼs Cottages Aquaclub 44 на шесть двухместных номеров, с аква-зоной, бассейном, сауной, баром и зоной отдыха с танцполом.

"Комплекс оборудован собственной автономной газовой котельной, 200 кВт выделенных мощностей электроэнергии. Установлены системы кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдения. Предусмотрены площадки для разгрузки большегрузного транспорта, большая парковка перед зданием. Комплекс заполнен арендаторами на 100%, выгодные сроки окупаемости", — отмечается в объявлении.

С 2012 до 2014 г. оператором ТРК выступало ООО "ЯРмарка" местного бизнесмена Рената Аюпова. По данным ИАС Seldon.Basis, d 2015 г. компания прекратила существование через слияние с ООО "Таврида". Последним управляло ООО "УК "Алгоритм", в совладельцах которого был Андрей Реховский. За ним числятся десятки ликвидированных компаний, в том числе ООО "Пузико" Галины Дегтяревой - супруги губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.