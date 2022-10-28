День проверки долгов впервые прошел в сызранском офисе "ЭнергосбыТ Плюс"

В офисе обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу: Сызрань, пр. 50 лет Октября, 24 впервые состоялся День проверки долгов. Данная акция направлена в первую очередь на повышение платежной дисциплины и прямое информирование клиентов о возможностях по урегулированию задолженности.
На вопросы клиентов отвечали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью компании. В ходе общения энергетики рассказали жителям города о реструктуризации долга, а также напомнили об акции "Осенний марафон", которая завершается в конце октября.
"Компания готова идти навстречу своим потребителям. Мы понимаем, что люди попадают в трудные жизненные обстоятельства, из-за чего накапливаются невыплаты. Однако это не повод замыкаться в себе, нужно прийти в офис. Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, и я уверен, можем подобрать удобную схему оплаты по каждому обращению", — отметил Григорий Чернов.
Напомним, что в Самарской области продолжается акция "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя, а также принять участие в розыгрыше призов.
Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа