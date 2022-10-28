День проверки долгов впервые прошел в сызранском офисе "ЭнергосбыТ Плюс"

В офисе обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу: Сызрань, пр. 50 лет Октября, 24 впервые состоялся День проверки долгов. Данная акция направлена в первую очередь на повышение платежной дисциплины и прямое информирование клиентов о возможностях по урегулированию задолженности.

На вопросы клиентов отвечали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью компании. В ходе общения энергетики рассказали жителям города о реструктуризации долга, а также напомнили об акции "Осенний марафон", которая завершается в конце октября.

"Компания готова идти навстречу своим потребителям. Мы понимаем, что люди попадают в трудные жизненные обстоятельства, из-за чего накапливаются невыплаты. Однако это не повод замыкаться в себе, нужно прийти в офис. Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, и я уверен, можем подобрать удобную схему оплаты по каждому обращению", — отметил Григорий Чернов.

Напомним, что в Самарской области продолжается акция "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя, а также принять участие в розыгрыше призов.

Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.