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Законотворчество Власть и политика

Тольяттинские депутаты выступили за изменение критериев выбора дорожных подрядчиков

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы Тольятти выступили с инициативой внесения поправок в федеральный закон о государственных закупках — по их мнению, действующее законодательство не позволяет производить качественный отбор подрядных организаций.

Сейчас при выборе подрядчиков для строительства дорог и благоустройства территории, муниципалитеты вынуждены в первую очередь руководствоваться ценой предлагаемого контракта, то есть выбирать того, кто предложит свои услуги дешевле. Однако данный подход зачастую мешает выбрать более квалифицированного и опытного подрядчика, владеющего необходимыми ресурсами, включая собственный парк техники.

"Неправильный" выбор подрядчика на практике приводит к тому, что в Тольятти периодически возникают проблемы по своевременному исполнению контрактов, вызывает вопросы качество произведенных работ, отмечены случаи срыва контрактов в связи с недобросовестностью подрядных организаций, корпоративного сговора, коррупционной составляющей, умышленного занижения цены, что приводит к дополнительным незапланированным расходам бюджета, говорится в обращении.

Депутаты предложили внести изменения в действующие процедуры закупок, снизив значимость критерия оценки "Цена контракта" до 40%, а также сделав максимально значимым критерий наличия квалификации, ресурсов и деловой репутации организации — до 60%.

Напомним, что благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 г. в Тольятти отремонтируют почти 13 км дорожного полотна.

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