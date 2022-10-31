Тольяттинские депутаты выступили за изменение критериев выбора дорожных подрядчиков

Депутаты городской думы Тольятти выступили с инициативой внесения поправок в федеральный закон о государственных закупках — по их мнению, действующее законодательство не позволяет производить качественный отбор подрядных организаций.
Сейчас при выборе подрядчиков для строительства дорог и благоустройства территории, муниципалитеты вынуждены в первую очередь руководствоваться ценой предлагаемого контракта, то есть выбирать того, кто предложит свои услуги дешевле. Однако данный подход зачастую мешает выбрать более квалифицированного и опытного подрядчика, владеющего необходимыми ресурсами, включая собственный парк техники.
"Неправильный" выбор подрядчика на практике приводит к тому, что в Тольятти периодически возникают проблемы по своевременному исполнению контрактов, вызывает вопросы качество произведенных работ, отмечены случаи срыва контрактов в связи с недобросовестностью подрядных организаций, корпоративного сговора, коррупционной составляющей, умышленного занижения цены, что приводит к дополнительным незапланированным расходам бюджета, говорится в обращении.
Депутаты предложили внести изменения в действующие процедуры закупок, снизив значимость критерия оценки "Цена контракта" до 40%, а также сделав максимально значимым критерий наличия квалификации, ресурсов и деловой репутации организации — до 60%.
Напомним, что благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 г. в Тольятти отремонтируют почти 13 км дорожного полотна.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.