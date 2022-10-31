Директор Поволжского государственного колледжа Владимир Зацепин пытается оспорить приговор

В Самарском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор директору Поволжского государственного колледжа Владимиру Зацепину.

Напомним, по версии предварительного следствия, в июле 2020 г. Зацепин получил от сотрудницы колледжа Кузнецовой 144 тыс. руб. за зачисление на очную бюджетную форму обучения двоих абитуриенток. Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд под председательством федерального судьи Елены Куприяновой, которая посчитала законным и справедливым наказать Зацепина шестью годами лишения свободы, а Кузнецову — пятью, но условно. Условный срок также получил Калашников, а другой посредник Бондарев приговорен к реальному сроку как ранее уже судимый.

Защита настаивает не только на излишней суровости приговора, но и считает его необоснованным, требуя оправдания бывшего директора колледжа по всем эпизодам обвинения.

"В то время как вступительных экзаменов в ПГК не было (абитуриенты зачислялись по рейтингу средних баллов аттестатов), предварительное следствие вменило Зацепину получение незаконного вознаграждение за "формирование листов вступительных экзаменов без фактической проверки знания, — комментирует адвокат Андрей Карномазов. — Суд исключил данную формулировку из обвинения, признав, что никаких экзаменов не было, однако не указал, в чем же тогда заключались незаконные действия Зацепина".

Со слов адвоката Карномазова, ссылающегося на материалы дела, передача взятки происходила при странных обстоятельствах, больше всего напоминающих провокацию, что исключает преступность деяния объекта провокации. Якобы когда родительницам абитуриенток назвали сумму вознаграждения — 300 тыс. руб., они засомневались, что смогут найти такие деньги, и отказались от решения вопроса за взятку.

Тут в деле непонятно откуда появляется "благотворитель", некий предприниматель Ярослав Ф. (Фарбас, а ранее он был Бычковым), который из собственных средств снабдил Бондарева нужной суммой, после чего написал на него заявление.

Бондарева задержали, и под контролем оперативников он передал часть суммы Калашникову, которого также задержали. Последний опять же под контролем силовиков вручил деньги Кузнецовой, которую задержали 20 июля 2020 г., в 19:40. Не прошло и часа, как женщина позвонила Зацепину и под запись начала вести с ним разговор про абитуриенток. Директор, не углубляясь в тему, назначил ей встречу в своем кабинете.

На следующий день в рамках оперативно-розыскного мероприятия Кузнецова пришла к Зацепину с деньгами, но, согласно расшифровке аудиозаписи этой встречи, директор отказался брать деньги со словами "мне они не нужны, оставь их себе". Это высказывание суд и признал как получение взятки, якобы Зацепин "распорядился по своему усмотрению".