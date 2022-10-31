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Театр Культура

Самарскому театру "Витражи" попробуют подыскать новое здание

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Актеры самарского театра "Витражи" обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Они просят помочь решить вопрос со зданием.

"Вот уже 12 лет мы работаем как муниципальное бюджетное учреждение культуры. За эти годы сформировалась крепкая профессиональная труппа, у нас артисты высшей категории, мастера сцены. Мы приглашаем для участия в постановках, и у нас с удовольствием работают ведущие артисты драматического театра, артисты "СамАрта", - рассказала актриса и одна из основателей "Витражей" Алла Набокова.

По словам представительницы театра, городские власти помогли решить вопрос с арендой, и уже пятый год театр работает в ДК Железнодорожников.

"Конечно, там хорошо. Там профессиональная сцена. И все новые спектакли, которые выходят в последние годы, рассчитаны на большую сцену. У нас крепкий репертуар. Мы выпускаем в год четыре-пять премьер. Но есть определенные сложности. Так, мы делим сцену с еще одним муниципальным театром и многочисленными арендаторами. Поэтому зачастую перед премьерой у нас бывает только одна генеральная репетиция", - рассказала Алла Набокова.

Представители учреждения культуры также объясняют: в здании работают и многочисленные детские кружки.

"Кружковая работа - это прекрасно. Это очень хорошо, что взрослые и дети имеют возможность заниматься и танцами, и театром, и живописью. Но дело в том, что иногда кружковая работа проходит в то время, когда идет спектакль. А у нас есть, например, такой спектакль, который проходит в танцевальном зале в уникальных декорациях, сделанных по эскизам Юрия Харикова, это спектакль "Чайка" - очень тихий, где нужно думать, воспринимать атмосферу. Атмосфера разрушается, к сожалению, тем, что над нами идут занятия танцев, например, у детей", - объясняет Алла Набокова.

Артисты говорят, что готовы выступать в любом районе города, даже в отдаленном от центра. Но просят помочь получить отдельное здание для работы. Александр Хинштейн обещал обсудить этот вопрос с городскими властями.

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