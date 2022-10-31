Самарскому театру "Витражи" попробуют подыскать новое здание

Актеры самарского театра "Витражи" обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Они просят помочь решить вопрос со зданием.
"Вот уже 12 лет мы работаем как муниципальное бюджетное учреждение культуры. За эти годы сформировалась крепкая профессиональная труппа, у нас артисты высшей категории, мастера сцены. Мы приглашаем для участия в постановках, и у нас с удовольствием работают ведущие артисты драматического театра, артисты "СамАрта", - рассказала актриса и одна из основателей "Витражей" Алла Набокова.
По словам представительницы театра, городские власти помогли решить вопрос с арендой, и уже пятый год театр работает в ДК Железнодорожников.
"Конечно, там хорошо. Там профессиональная сцена. И все новые спектакли, которые выходят в последние годы, рассчитаны на большую сцену. У нас крепкий репертуар. Мы выпускаем в год четыре-пять премьер. Но есть определенные сложности. Так, мы делим сцену с еще одним муниципальным театром и многочисленными арендаторами. Поэтому зачастую перед премьерой у нас бывает только одна генеральная репетиция", - рассказала Алла Набокова.
Представители учреждения культуры также объясняют: в здании работают и многочисленные детские кружки.
"Кружковая работа - это прекрасно. Это очень хорошо, что взрослые и дети имеют возможность заниматься и танцами, и театром, и живописью. Но дело в том, что иногда кружковая работа проходит в то время, когда идет спектакль. А у нас есть, например, такой спектакль, который проходит в танцевальном зале в уникальных декорациях, сделанных по эскизам Юрия Харикова, это спектакль "Чайка" - очень тихий, где нужно думать, воспринимать атмосферу. Атмосфера разрушается, к сожалению, тем, что над нами идут занятия танцев, например, у детей", - объясняет Алла Набокова.
Артисты говорят, что готовы выступать в любом районе города, даже в отдаленном от центра. Но просят помочь получить отдельное здание для работы. Александр Хинштейн обещал обсудить этот вопрос с городскими властями.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.