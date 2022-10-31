Мужчина заплатит штраф за призывы к террористической деятельности в интернете

В Москве суд вынес приговор 31-летнему гражданину РФ Артему Мишакину, которого признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Ранее Мишакин разместил под постом в соцсети комментарий, оправдывающий деятельность человека, совершившего теракт в мечети в Новой Зеландии в 2019 г., в результате которого погибло более 50 и ранено 49 человек.
На основании переданных УФСБ России по Центральному военному округу материалов оперативно-розыскной деятельности Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
"Мужчине назначили штраф 240 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.