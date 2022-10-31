Мужчина заплатит штраф за призывы к террористической деятельности в интернете

В Москве суд вынес приговор 31-летнему гражданину РФ Артему Мишакину, которого признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Ранее Мишакин разместил под постом в соцсети комментарий, оправдывающий деятельность человека, совершившего теракт в мечети в Новой Зеландии в 2019 г., в результате которого погибло более 50 и ранено 49 человек.

На основании переданных УФСБ России по Центральному военному округу материалов оперативно-розыскной деятельности Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

"Мужчине назначили штраф 240 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.