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Законотворчество Власть и политика

Проект регионального бюджета на 2023-2025 годы поступил в Самарскую губернскую думу

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 октября, в областной парламент на рассмотрение депутатов был внесен проект бюджета на 2023-2025 годы.

Предварительно была проделана большая работа по формированию параметров главного финансового документа. Депутаты Самарской губернской думы участвовали в рабочих встречах с председателем правительства Самарской области и министром управления финансами региона, где обсуждали концепцию проекта бюджета.

"Мы поддерживаем подход, который сформирован в прошлом году и которого правительство придерживается в этом году, - ориентация на консервативный прогноз развития. В бюджете региона заложены те ориентиры, которые гарантированно будут исполняться в любом случае.
Если же позволит социально-экономическая ситуация, то мы сможем вносить поправки в бюджет в сторону увеличения. Такой подход обеспечил в 2022 году рост расходной части бюджета примерно на 60%", - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Проект бюджета будет направлен во все 435 субъектов с правом законодательной инициативы для рассмотрения.

Основные параметры главного финансового документа обсудят и на заседаниях всех профильных комитетов думы, после чего проект закона будет вынесен на первое чтение, запланированное на 15 ноября.

Далее документ будет дорабатываться с учетом одобренных поправок и предложений, а в конце ноября планируется принять бюджет во втором чтении. Предстоит большая работа над бюджетом, уверены депутаты.

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