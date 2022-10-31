Проект регионального бюджета на 2023-2025 годы поступил в Самарскую губернскую думу

В понедельник, 31 октября, в областной парламент на рассмотрение депутатов был внесен проект бюджета на 2023-2025 годы.
Предварительно была проделана большая работа по формированию параметров главного финансового документа. Депутаты Самарской губернской думы участвовали в рабочих встречах с председателем правительства Самарской области и министром управления финансами региона, где обсуждали концепцию проекта бюджета.
"Мы поддерживаем подход, который сформирован в прошлом году и которого правительство придерживается в этом году, - ориентация на консервативный прогноз развития. В бюджете региона заложены те ориентиры, которые гарантированно будут исполняться в любом случае.
Если же позволит социально-экономическая ситуация, то мы сможем вносить поправки в бюджет в сторону увеличения. Такой подход обеспечил в 2022 году рост расходной части бюджета примерно на 60%", - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.
Проект бюджета будет направлен во все 435 субъектов с правом законодательной инициативы для рассмотрения.
Основные параметры главного финансового документа обсудят и на заседаниях всех профильных комитетов думы, после чего проект закона будет вынесен на первое чтение, запланированное на 15 ноября.
Далее документ будет дорабатываться с учетом одобренных поправок и предложений, а в конце ноября планируется принять бюджет во втором чтении. Предстоит большая работа над бюджетом, уверены депутаты.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.