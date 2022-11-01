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Армия Общество

Самарский военком рассказал, сколько человек отправится служить в осенний призыв

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С какими особенностями будет проходить осенне-зимний призыв 2022 года, сколько новобранцев из Самарской области поступит на военную службу и куда их отправят служить, в пресс-центре "КП-Самара" рассказали военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин, начальник отдела призыва военного комиссариата Самарской области, полковник Дмитрий Шевчук и начальник Центра военно-врачебной экспертизы Вячеслав Васильев.

Алексей Вдовин сообщил, что в осенний призыв в регионе будут работать 46 призывных комиссий. Он отметил, что это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год, единственное отличие в том, что в этом году сроки начала сдвинулись на месяц. При этом призыв никак не связан с частичной мобилизацией и СВО. Повестками планируется вызвать около 15 тыс. призывников-срочников, однако служить отправится всего около 1,5 тыс. человек. Остальные получат отсрочку - по состоянию здоровья, по факту обучения в вузе или колледже и т.д.

Также в ходе призыва осенью 2022 в Самарской области планируется призвать около 100 человек с военно-учетными специальностями, прошедших обучение в структурах ДОСААФ, и около 20 человек из войсковых казачьих обществ.

"Около 300 человек останутся проходить службу в военных частях на территории Самарской области, - отметил военком. - Это те, у кого на иждивении есть дети или родственники. Остальные отправятся в учебные части на территории России. Традиционно география мест службы, куда отправляются самарские призывники, широка - от Калининграда до Дальнего Востока. Также самарские призывники традиционно отправляются служить и в Кремлевский полк, и в подразделения ФСО".

Алексей Вдовин отдельно отметил, что призванные срочники не будут направляться в зону проведения СВО на Донбасс. С мобилизованными в учебных и военных частях они также не будут пересекаться. Срочники вернутся домой ровно через год после призыва.

Также самарский военком уточнил наиболее частые причины для отсрочки от службы. По его словам, в большинстве случаев это состояние здоровья призывников.

"20% призывников получают отсрочку по заболеваниям костно-мышечной системы, - отметил он. - Эти показатели несколько отличаются от остальных областей Центрального военного округа, где на первое место выходят психические расстройства, - в Самарской области они на второй строчке. На третьем месте у нас болезни нервной системы (по ЦВО - сердечно-сосудистые заболевания). Также все призывники в Самарской области проходят тестирование на наркотические вещества", - резюмировал Алексей Вдовин.

Он также напомнил, что солдатам-срочникам будут оформлены отдельные пластиковые карты, на которые те будут получать денежное довольствие. Для срочников это 2 тыс. руб. в месяц (для ребят, воспитывающихся без родителей, - 3 тыс. рублей).

"Все это время срочники находятся на полном государственном обеспечении, так что это просто средства на какие-то дополнительные личные нужды", - пояснил военком.

Дмитрий Шевчук рассказал, что военные комиссариаты получили 24 заявления на прохождение альтернативной службы. Она длится не 12, а 18 месяцев, и новобранцы работают в основном в лечебных учреждениям Минобороны или почтальонами на "Почте России".

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А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

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На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

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