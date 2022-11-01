Новый начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал о приоритетах работы

Во вторник, 1 ноября, первую пресс-конференцию на посту начальника ГУ МВД по Самарской области провел Игорь Иванов.

Генерал-лейтенант недавно прибыл в регион из Кемеровской области. Игорь Иванов рассказал, что в 63-м регионе ему очень понравилось. Не прозвучало и резкой критики в адрес сотрудников. Напротив, он оценил многие направления работы как "достойного уровня". Но сообщил, что "есть куда стремиться". Генерал также ответил на вопрос журналиста Волга Ньюс о приоритетах в работе полиции в губернии в ближайшее время.

"Прежде всего, нужно разобраться, почему за девять месяцев зарегистрировано 36 тысяч преступлений и рост составил 10%. По всей России идет снижение преступности, а в Самарской области на 10% рост. При анализе структуры преступности сразу видно, что рост произошел в том числе и благодаря инициативной работе полиции. В частности, по линии незаконного оборота наркотиков количество преступлений увеличилось на 30%. Это инициативная работа. Вместе с тем есть характерная для многих регионов проблема с раскрытием краж. Рост составил также 9% по итогам девяти месяцев на территории области. И так же, как для всех регионов России, характерен для Самарской области рост преступлений в сфере IT - он за девять месяцев составляет 8%. Хотя нужно признать, что с началом спецоперации количество преступлений по всей России (и Самара - не исключение) снизилось - благодаря тому, что на территории Украины работало огромное количество колл-центров, которые были направлены именно на российских граждан", - рассказал Игорь Иванов.

По словам генерала, большое внимание предстоит уделить также сфере дорожного движения в Самаре.

"На мой взгляд, нужно сделать все, включить все административные ресурсы, чтобы пробок на дорогах было как можно меньше. Для этого мы уже провели несколько рабочих встреч с главой города. И уже, видите, началась работа по светофорным объектам. Это не просто так - это наша инициатива. Будем продолжать, будем продумывать в целом работу ГИБДД по въезду в город. Сразу мы определились с начальником ГИБДД, что в зону приоритетов войдет обработка ДТП, то есть аналитическая расстановка нарядов, чтобы в местах максимального прохождения транспорта реагирование на ДТП было максимально быстрым", - отметил он.

Генерал также сообщил, что лично каждые сутки разбирается, если экипаж ГИБДД прибыл на место ДТП более чем через пять минут.