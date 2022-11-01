Новый начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал о приоритетах работы

Во вторник, 1 ноября, первую пресс-конференцию на посту начальника ГУ МВД по Самарской области провел Игорь Иванов.
Генерал-лейтенант недавно прибыл в регион из Кемеровской области. Игорь Иванов рассказал, что в 63-м регионе ему очень понравилось. Не прозвучало и резкой критики в адрес сотрудников. Напротив, он оценил многие направления работы как "достойного уровня". Но сообщил, что "есть куда стремиться". Генерал также ответил на вопрос журналиста Волга Ньюс о приоритетах в работе полиции в губернии в ближайшее время.
"Прежде всего, нужно разобраться, почему за девять месяцев зарегистрировано 36 тысяч преступлений и рост составил 10%. По всей России идет снижение преступности, а в Самарской области на 10% рост. При анализе структуры преступности сразу видно, что рост произошел в том числе и благодаря инициативной работе полиции. В частности, по линии незаконного оборота наркотиков количество преступлений увеличилось на 30%. Это инициативная работа. Вместе с тем есть характерная для многих регионов проблема с раскрытием краж. Рост составил также 9% по итогам девяти месяцев на территории области. И так же, как для всех регионов России, характерен для Самарской области рост преступлений в сфере IT - он за девять месяцев составляет 8%. Хотя нужно признать, что с началом спецоперации количество преступлений по всей России (и Самара - не исключение) снизилось - благодаря тому, что на территории Украины работало огромное количество колл-центров, которые были направлены именно на российских граждан", - рассказал Игорь Иванов.
По словам генерала, большое внимание предстоит уделить также сфере дорожного движения в Самаре.
"На мой взгляд, нужно сделать все, включить все административные ресурсы, чтобы пробок на дорогах было как можно меньше. Для этого мы уже провели несколько рабочих встреч с главой города. И уже, видите, началась работа по светофорным объектам. Это не просто так - это наша инициатива. Будем продолжать, будем продумывать в целом работу ГИБДД по въезду в город. Сразу мы определились с начальником ГИБДД, что в зону приоритетов войдет обработка ДТП, то есть аналитическая расстановка нарядов, чтобы в местах максимального прохождения транспорта реагирование на ДТП было максимально быстрым", - отметил он.
Генерал также сообщил, что лично каждые сутки разбирается, если экипаж ГИБДД прибыл на место ДТП более чем через пять минут.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?