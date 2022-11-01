Мужчину из Жигулевска обвиняют в "продаже" водительских прав

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Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение 38-летнему мастеру производственного участка ЧОУ ДПО "Технический центр безопасности дорожного движения" по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.