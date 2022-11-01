Администрация Тольятти заплатит за нападения бродячих собак на детей

Прокуратура Центрального района Тольятти через суд добивается от администрации города выплат компенсаций детям, пострадавшим от нападений бездомных собак. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Например, в январе 2022 г. на подростка набросилась бродячая собака. После этого пострадавшая девушка находилась в стационар и прошла курс уколов от бешенства.

Суд поддержал иск прокуратуры и постановил выплатить несовершеннолетней 100 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

По итогам рассмотрения других аналогичных дел с администрации Тольятти взыскали еще по 70 тыс. руб. для каждого пострадавшего.