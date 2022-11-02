В Самаре построят "Городские термы" на Московском шоссе

На месте аквапарка на Московском шоссе построят термальный комплекс. Его проект уже готов, пишет samara.kp.ru.

"Для Самары мы разработали новую концепцию, новые бани, сауны и бассейны", — рассказала изданию директор по развитию франшизы федеральной сети центров здоровья и отдыха "Городские термы" Елена Мирошевская.

По ее словам, термы займут территорию в 18 тысяч кв. м. В нем планируют разместить 8-10 бассейнов, в том числе с соленой и пресной водой, несколько горок и 26 различных бань и саун. Открытие комплекса намечено на конец весны 2023 года.