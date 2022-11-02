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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре построят "Городские термы" на Московском шоссе

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На месте аквапарка на Московском шоссе построят термальный комплекс. Его проект уже готов, пишет samara.kp.ru.

"Для Самары мы разработали новую концепцию, новые бани, сауны и бассейны", — рассказала изданию директор по развитию франшизы федеральной сети центров здоровья и отдыха "Городские термы" Елена Мирошевская.

По ее словам, термы займут территорию в 18 тысяч кв. м. В нем планируют разместить 8-10 бассейнов, в том числе с соленой и пресной водой, несколько горок и 26 различных бань и саун. Открытие комплекса намечено на конец весны 2023 года.

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