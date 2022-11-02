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Общество

В День народного единства в Самарской области пройдут патриотические, культурные и просветительские мероприятия

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День народного единства - праздник единства многонационального народа России. В Самарской области в этот день пройдут выставки, викторины, литературные дискуссии, спортивные соревнования, а также открытые ярмарки и культурные программы, которые демонстрируют разнообразие национальных традиций и обрядов, кухонь, костюмов.

Тематическая выставка #МЫВМЕСТЕ в СКК "Дворец спорта" имени Владимира Высоцкого позволит окунуться в культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе и стране. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан, жители ЛНР и ДНР, которые решили начать новую жизнь на Самарской земле, а также волонтеры, строители, учителя, врачи, представители промышленности и бизнеса, общественные деятели. Для них подготовлена насыщенная интерактивная и концертная программа "Мы вместе" Всероссийского фестиваля "Душа баяна" в рамках Года культурного наследия народов России.

С 4 на 5 ноября в Самарской области, как и по всей стране, пройдет "Ночь искусств" под общим девизом "Искусство объединяет". Более трехсот учреждений культуры Самарской области подготовили содержательные и многообразные программы, которые в полной мере раскрывают богатое, яркое культурное и духовное наследие нашей огромной и многонациональной страны. В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить всей семьей в театр или отправиться на мастер-класс по изготовлению народных орнаментов и кукол.

Культурная программа стартует с самого утра и завершится поздним вечером. Так, 4 ноября в Новокуйбышевске с 10 утра в фойе 1-го этажа Дворца культуры гостей и жителей города ждет выставка декоративно-прикладного творчества народностей Самарской области. Продолжением творческой выставки станет концертная программа "Славься, Отечество!"

В Сызрани в модельной библиотеке-филиале №2 пройдет патриотический квест "Мы - патриоты Родины своей!"  На каждом этапе участники игры получают по две буквы и по два пазла, чтобы на финише составить из букв слова, а из пазлов - картинку к Дню народного единства. Завершит программу концерт "К подвигу героев песней прикоснусь", в котором прозвучат патриотические песни в исполнении учащихся школы искусств им. А.Островского.

В краеведческом музее Чапаевска пройдет интерактивная программа "Культурная мозаика", в рамках которой будут представлены выставка авторской коллекции кукол в национальных костюмах, мастер-класс декоративно-прикладного творчества "Золотая игла", выставка конкурсных творческих работ из природного материала "Осенний калейдоскоп", экскурсия по вечернему музею с осмотром фотовыставки "Обряды и традиции разных народов". Завершением вечера станет показ кинофильма "Донбасс. Окраина" в кинозале ДК им. А.М.Горького, начало в 19:00.

В Тольяттинской филармонии в 19:00 начнется интерактивная акция "За кулисами филармонии": можно будет проверить свое знание музыки и истории, попробовать поиграть на музыкальных инструментах и подирижировать оркестром.

В Самарском художественном музее с 18:00 стартуют увлекательные мастер-классы по изготовлению арт-объектов и авторские лекции. В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут творческие встречи, мастер-классы, авторские показы и вокальные концерты, начало в 15:00. Самарская областная библиотека для молодежи с 13:00 до 21:00 предлагает разнообразную программу, которая стартует с подведения итогов онлайн-акции "Читаем вместе" в партнерстве с Донецкой республиканской библиотекой для молодежи и Луганской библиотекой для молодежи.

Музей им. П.В.Алабина с 18:00 до 21:00 организует тематические зоны, посвященные традициям и обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний. Для детей - познавательные экскурсии по постоянной экспозиции "Корни сказок", обучающие мастер-классы от археологов, спектакль по жигулевскому преданию "Жадный барин".

С 18:00 Музей модерна приглашает на экскурсию в рамках постоянной экспозиции музея (интерьеры в стиле модерн) и на просмотр выставки "Реклама Ар-нуво". В рамках акции можно также посетить выставку "Темный модерн" и послушать чтение стихов поэтов Серебряного века. В 16:00 и 18:00 Дом-музей им. Ленина приглашает на интерактивное путешествие по выставке "Карусель советского детства".

В 18:30 Самарский академический театр драмы им. М.Горького приглашает на легендарный спектакль "Полет над гнездом кукушки" (16+) по пьесе Дейла Вассермана в постановке Валерия Гришко. В 15:00 Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича приглашает на оперу Александра Бородина "Князь Игорь".

Подробная карта "Ночь искусств-2022" доступна на портале "Культура.РФ" - https://artnight.culture.ru/.

С 3 по 8 ноября каждый житель Самарской области может присоединиться к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году уникальной площадкой диктанта в Самарской области станет "Парк дружбы народов". Принять участие в акции в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. В оффлайн-формате принять участие можно 3 ноября, придя на одну из следующих площадок: "Дом дружбы народов" (г. Самара, ул. Воронежская, 9), Самарская историческая мечеть (г. Самара, ул. А.Толстого, 61), Софийский собор (г. Самара, ул. Соколова, 1а). Начало диктанта в 11:00, начало регистрации в 10:00.

В День народного единства в Самарской области запланированы спортивные мероприятия под девизом "Спорт объединяет". В областной столице на набережной в районе бассейна ЦСКА пройдет самарский полумарафон "В беге мы едины". Участвовать в забеге смогут участники в возрасте 16 лет и старше; в бегу по шоссе на дистанции 10 км - участники в возрасте 14 лет и старше, на дистанции 3 км - участники в возрасте 11 лет и старше, на дистанции 600 м дети до 10 лет. Требуется предварительная регистрация: https://russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara/

В Тольятти 4 ноября в УСК "Олимп" (Приморский б-р, 49) пройдет церемония закрытия Спартакиады боевых искусств и будо-шоу юбилейной XV Спартакиады "Непобедимая Держава". В рамках Спартакиады состоится круглый стол, где деятели искусств и спорта совместно обсудят тему "Будущее российского спорта".

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