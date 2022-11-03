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Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем народного единства

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Днем народного единства.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного единства!

В этот день — символ национального согласия и сплочения — мы отдаем долг памяти героическому прошлому Отечества, вспоминаем и благодарим наших героев.

Сегодня, как и всегда, на протяжении нашей тысячелетней истории без настоящего, подлинного народного единения невозможно существование и дальнейшее развитие Российского государства. И мы видим, что жители нашего округа действительно сплотились, помогают бойцам отстаивать интересы Родины.

Желаю всем здоровья, крепости духа, стойкости и веры в светлое будущее России!", - говорится в сообщении. 

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