Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем народного единства

Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Днем народного единства.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного единства!
В этот день — символ национального согласия и сплочения — мы отдаем долг памяти героическому прошлому Отечества, вспоминаем и благодарим наших героев.
Сегодня, как и всегда, на протяжении нашей тысячелетней истории без настоящего, подлинного народного единения невозможно существование и дальнейшее развитие Российского государства. И мы видим, что жители нашего округа действительно сплотились, помогают бойцам отстаивать интересы Родины.
Желаю всем здоровья, крепости духа, стойкости и веры в светлое будущее России!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?