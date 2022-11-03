Куда сходить на Ночь искусств и сколько это стоит

В пятницу, 4 ноября, по всей стране проходит акции "Ночь искусств", в этот день большинство культурных институций организовывает специальную программу. Некоторые музеи даже делают бесплатный вход, но не все, не в этом году и не в Самаре. Рассказываем, куда можно сходить в этот день и сколько это будет стоить.

Самарский художественный музей

19:00 — 22:00 Игра "Пазломания" (6+) объединит фанатов головоломок и истинных ценителей творчества Б. М. Кустодиева, А. В. Лентулова, М. И. Менькова.

19:00 Лекция "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" (18+): исторический "реквизит" картин и фильмов — как играть в эпоху. Читает доктор исторических наук, профессор Самарского университета Зоя Кобозева.

19:15 Выступление группы "Джаз Вояж" (12+).

19:30 Кураторский показ выставки "Александр Тышлер. Живопись, графика, работы для театра" (16+) из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина от Татьяны Петровой.

20:00 Экскурсия "Дом на Дворянской" (18+).

21:00 Кураторский показ выставки "СОТВОРЕНИЕ" (18+) от автора Алексея Князева и фотографа Олега Давыдова.

21:00 Экскурсия "Коллекционеры и меценаты" (18+). К 125-летию собрания Самарского областного художественного музея.

22:00 Экскурсия "СОТВОРЕНИЕ ОБРАЗА" (18+). История иконы в России, ее символика и смыслы.

Стоимость билетов: 300 руб. — полный билет, 150 руб. — льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды).

Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича

15:00 опера Александра Бородина "Князь Игорь" (16+), посвященная страницам русской истории, отличается размахом, монументальностью, неповторимым колоритом. Драматургия оперы раскрывает противостояние двух народов, стремление русских к свободе.

Цена билетов — от 300 рублей.

Самарская областная универсальная научная библиотека

15:00 — Мастер-класс по флористике "Народные украшения" (12+). Участники из природных материалов и живых цветов создадут украшения в рустикальном стиле (этно с использованием деталей национальной одежды, орнамента). Ведущие: преподаватель Самарского многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева Наталья Курбатова и студенты — Николай Михайлов и Алзира Мушарапова.

17:00 — Творческая встреча с Диной Богусоновой "Искусство эмали" (16+). (Нужна предварительная регистрация)

18:00 — Вокальный концерт "Песни русской Души" (12+). (Нужна предварительная регистрация) Поет исполнительница славянских песен и романсов, солистка ансамбля "Чаровницы и добры молодцы", преподаватель по вокалу, воспитавший победителя конкурса "Серебряный микрофон", лауреатов многих самарских конкурсов, Юлия Русалина.

19:00 — Русский мир балалайки предстанет в авторской программе "Начало" (18+) Дмитрия Буцыкова. Музыкальный спектакль от выпускника Российской академии музыки им. Гнесиных, победителя культурных программ Зимних Олимпийских игр в Сочи и Всемирного фестиваля "Великая битва при реке Хан Сан До" (Южная Корея), виртуоза русской балалайки, лауреата российских и международных конкурсов Дмитрия Буцыкова.

Цена билета: бесплатно.

Исторический парк "Россия — Моя история"

12:00 — Сборный квест "В гостях у сказки" (6+) для самых юных посетителей Исторического парка. (для детей 5-12 лет). Соревновательный квест, состоящий из семи станций с заданиями, связанными с Русскими народными сказками, былинами и авторскими сказками.

Стоимость: 300 рублей.

14:00 — Мастер-класс "Искусство, в котором мы живем" (12+), на котором участники узнают об архитектурных стилях эпохи Петра I и получат возможность создать тематическую аппликацию в стиле петровского барокко.

Стоимость: 300 рублей.

15:00 — Сборная экскурсия "А о Петре ведайте…" (12+). Экскурсия посвящена первому российскому императору Петру I. Переходя из зала в зал, можно проследить превращение России в великую державу: от потешных войск до регулярной армии, от "ботика Петра" до победы при Гангуте, от Великого посольства до создания Российской империи, от Немецкой слободы до столичного Петербурга.

Стоимость: 200 рублей.

16:00 — Сборная экскурсия "Война. Герои и подвиги" (18+). На экскурсии гости узнают об известных героях Великой Отечественной войны: Зое Космодемьянской, Маршале Советского Союза Георгии Жукове, героях Краснодона из подпольного объединения "Молодая гвардия". Также на выставке расскажут о героях, чьи имена долгое время были незаслуженно забыты. Инсталляции показывают подлинную историю трагических и героических событий военного времени.

Стоимость: 200 рублей.

17:00 — Сборный квест "Культуру в массы!" (16+) Увлекательный марафон по всем экспозициям исторического парка, во время которого участники узнают о зарождении и развитии многогранной культуры в России.

Стоимость: 300 рублей.

18:00 — Кинопоказ картины "Сибириада" (18+), в рамках фестиваля "Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского к 85-летию режиссера". Продолжительность — 3 ч 28 мин (можно принести с собой напитки и еду).

Вход свободный.

Также весь день с 11:00 — 19:00 в Историческом парке действует бесплатный вход во все экспозиции. (Касса работает до 18:00).

Самарская областная библиотека для молодежи

13:00 –Подведение итогов онлайн-акции "Читаем вместе" (16+) в партнерстве с Донецкой республиканской библиотекой для молодежи и Луганской библиотекой для молодежи.

14:00–15:00 Работа площадки "Этнографический диктант" (12+).

16:00–17:00 Квиз "Искусство объединяет" (16+).

17:00–18:00 Музыкальный лекторий "Виниловый вечер" (12+) (прослушивание отрывков сказок, музыкальных композиций разных народов). Ведущий — кандидат исторических наук Артем Доценко.

17:00–19:00 "Культурные чтения" (12+) (мастер-классы по разным направлениям искусства).

19:00–20:00 Встреча с самарскими актерами Театра для детей и молодежи "Мастерская" (12+) (Надежда Насырова, Кирилл Пискаев, Микаел Габриелян) в рамках проекта "Книжный сомелье". Ведущий — Ирина Данилова.

20:00-21:00. Лекция "Русские богатыри и герои сказок в искусстве" (12+) и презентация художественной выставки. Ведущий — самарский художник Татьяна Хамина.

Цена билета: бесплатно.

Музей им. П. В. Алабина



4 ноября, с 10:00 до 18:00, посетить основную экспозицию музея им. Алабина можно бесплатно.

С 18:00 до 22:00 музей работает в рамках "Ночи искусств" (12+) — цена билета на событие 200 рублей. Программа уточняется, но точно будут тематические зоны, посвященные традициям и обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний. Для детей пройдут познавательные экскурсии по постоянной экспозиции "Корни сказок", обучающие мастер-классы от археологов, спектакль по жигулевскому преданию "Жадный барин", поставленный детским театром-партнером музея.

Музей Модерна

Стоимость билета — 300 рублей. Возрастное ограничение 12+.

18:30 Лекция "Реклама ар-нуво". Ирина Никифорова (Москва), куратор выставки "Реклама ар-нуво", сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина.

19:30-21:30 Мастер-класс по линогравюре. В эпоху модерна реклама стала самостоятельным видом искусства. Технические возможности позволяли создавать рекламные плакаты в массовом количестве. Гости попробуют научиться тиражировать образ посредством печатной графики.

18:00-21:00 Постоянная экспозиция Музея Модерна

18:00-21:00 "Беседы в столовой" (1 этаж, столовая). Есть мнение, что музеи любят тишину. Но столовая купеческого особняка когда-то была местом постоянных застольных бесед. Посетители "Ночи искусств" могут стать участниками разговоров, организованной беседы, где организаторы подберут подходящие темы.

18:00 Слово о башне. Илья Саморуков, главный научный сотрудник Музея Модерна, кандидат филологических наук.

19:30 Экскурсия "Жизнь в модерне". Нина Рычкова, научный сотрудник Музея Модерна

18:00-21:30 Выставка "Темный модерн"

18:00-20:30 Атлас Мнемозины. Настольная игра на одного — будут создавать мозаику образов в стиле Аби Варбурга. Главная ее тема — взгляд в произведениях искусства.

18:00-20:30 Таврическая, 25. Отсылаясь к знаменитой "башне" Иванова, будут "проживать" поэзию символистов и обращаться к книге как главному носителю содержания искусства — создадут тихую симфонию, читая пьесы Августа Стриндберга и примеряя маски в подвале музея.

20:30 Медиация по выставке "Темный модерн". Никита Кузнецов, куратор выставки

Медиация — форма взаимодействия посетителей и представителя музея, где получают опыт скорее через взаимный обмен, чем через рассказ сотрудника. Медиатор — человек, который не раскрывает замысла художника, а вступает в активный диалог со зрителем, совместно обсуждая тему через мнения и чувственный опыт посетителя.

18:00-21:30 Украшение башни. После посещения выставок, лекций и мастер-классов посетитель получит элемент для украшения башни, которая находится между первым и вторым этажом особняка. Это будет коллективное произведение, создание которого завершит нашу "Ночь искусств".

Звуковым сопровождением нашей "Ночи искусств" станет игра самарского музыканта, гитариста, Даниила Матыгина.

В 16:00 и 18:00 Дом-музей им. Ленина приглашает на интерактивное путешествие по выставке "Карусель советского детства" (12+). Экспозиция в рассказывает о героическом и будничном, высоком и житейском прошлом страны хронологических рамках: 50-е — 90-е годы XX века. Стоимость билета: взрослый — 200 руб., детский — 150 рублей.

Самарская филармония

"Ангел места" (12+) — прогулка по вечерней филармонии в сопровождении актера-медиума. Он станет проводником в таинственный мир музыки, поэзии, живописи и архитектуры. Приоткрыть завесу времени гостям помогут артисты и солисты литературно-музыкального театра ОЛИМП Самарской филармонии.

Цена билета — 700 рублей.

Станкозавод (вход с ул. Куйбышева)

Вместе с галереей современного искусства "Виктория" команда Станкозавода открывает поп-ап выставку самарских художников (18+) на ближайший уикенд — с 4 по 6 ноября.

4 ноября, в 17:00, в Лектории Станкозавода пройдет лекция Сергея Баландина "Современное искусство: новые опции" о том, чем современное искусство отличается от классического и что оно несет людям.

Сразу после лекции, в 18:00, в пространствах 106 и 125 состоится открытие выставки "Время". В нее войдет аудиоинсталляция Дмитрия Крылова "А ведь хотели на шашлыки сгонять", видеоэссе Алексея Журавлева "По кромешной синеве", видео Сергея Судакова "Время неостановимо", дополненная реальность арт-группы "SPDPLF" и инсталляция Снежаны Михеевой "Встреча".

Выставка будет работать 4, 5 и 6 ноября с 18:00 до 22:00.

Вход свободный.

Нулевая комната (Ленинградская, 77)

Открытие выставки "Принцип подобия" (6+). Теоэстетическая выставка Софии Светловой о поиске хрупкой объективной красоты в мире тотального хаоса.

София Светлова — самарская художница, работающая с живописью, графикой и инсталляцией. В своей практике затрагивает темы теоэстетики, темной теологии и трансгуманизма.

Начало в 18:00.

Медиация по выставке. Формат знакомства с работами, при котором гости могут составить собственное впечатление о выставке. Начало в 18:15 и 19:45.

Колокольный концерт (6+). Звонарь Савва Зорин с гипнотической колокольной импровизацией. Начало в 19:00.

Кинопоказ фильма "Седьмая печать" (18+). Культовая философская притча Ингмара Бергмана о месте человека в мире, о поисках смысла жизни и Бога. Начало в 20:00.

Вход — любая бумажная купюра. В остальные дни вход на выставку: любая купюра или регистрация.