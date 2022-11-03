В Самаре пройдет театральный фестиваль "Русская классика. Страницы прозы"

В Самаре 8 по 13 ноября в театре "Камерная сцена" пройдет четвертый Всероссийский фестиваль "Русская классика. Страницы прозы" (16+).
Фестиваль "Русская классика. Страницы прозы" собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.
"Это особенное событие, поскольку фестиваль имеет исследовательскую функцию — мы можем увидеть спектакли, поставленные по романам, повестям и сверить наши впечатления от прочитанного с тем, что увидим на сцене. Прозаическое произведение поднимает множество тем, о которых читатель может позже порассуждать, подумать. Уверен, зрители получат большое удовольствие от встречи с хорошим русским языком, который живет на страницах прозы", — отметил Заслуженный артист РФ, лауреат Национальной премии "Золотая маска" Владимир Гальченко.
С 2014 г. на фестивале показали 20 спектаклей театры из Молдовы (Кишенева), Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Химок, Пензы, Липецка, Тамбова, Орла, Ульяновска.
На IV театральный фестиваль приглашены восемь театров: "Театр на Васильевском" (Санкт-Петербург), Государственный драматический "Театр Дождей" (Санкт-Петербург), Тамбовский молодежный театр (Тамбов), Арзамасский театр драмы (Арзамас), Драматический театр "Колесо" им. Глеба Дроздова (Тольятти), муниципальный театр драмы и комедии "Самарская площадь" (Самара), муниципальный театр для детей и молодежи "Мастерская" (Самара), муниципальный "Театр для всей семьи "Витражи" (Самара).
"Это единственный фестиваль в России, на котором демонстрируют спектакли не по пьесам, а на основе русской классической прозы. Таким образом, это не только театральный, но и литературный фестиваль. Мы проводим его в четвертый раз, и его география очень широкая, множество театров приняли в нем участие за эти годы", — рассказала режиссер, директор театра "Камерная сцена" Софья Рубина.
Участники фестиваля покажут девять спектаклей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.