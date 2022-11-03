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Театр Культура

В Самаре пройдет театральный фестиваль "Русская классика. Страницы прозы"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 8 по 13 ноября в театре "Камерная сцена" пройдет четвертый Всероссийский фестиваль "Русская классика. Страницы прозы" (16+).

Фестиваль "Русская классика. Страницы прозы" собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.

"Это особенное событие, поскольку фестиваль имеет исследовательскую функцию — мы можем увидеть спектакли, поставленные по романам, повестям и сверить наши впечатления от прочитанного с тем, что увидим на сцене. Прозаическое произведение поднимает множество тем, о которых читатель может позже порассуждать, подумать. Уверен, зрители получат большое удовольствие от встречи с хорошим русским языком, который живет на страницах прозы", — отметил Заслуженный артист РФ, лауреат Национальной премии "Золотая маска" Владимир Гальченко.

С 2014 г. на фестивале показали 20 спектаклей театры из Молдовы (Кишенева), Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Химок, Пензы, Липецка, Тамбова, Орла, Ульяновска.

На IV театральный фестиваль приглашены восемь театров: "Театр на Васильевском" (Санкт-Петербург), Государственный драматический "Театр Дождей" (Санкт-Петербург), Тамбовский молодежный театр (Тамбов), Арзамасский театр драмы (Арзамас), Драматический театр "Колесо" им. Глеба Дроздова (Тольятти), муниципальный театр драмы и комедии "Самарская площадь" (Самара), муниципальный театр для детей и молодежи "Мастерская" (Самара), муниципальный "Театр для всей семьи "Витражи" (Самара).

"Это единственный фестиваль в России, на котором демонстрируют спектакли не по пьесам, а на основе русской классической прозы. Таким образом, это не только театральный, но и литературный фестиваль. Мы проводим его в четвертый раз, и его география очень широкая, множество театров приняли в нем участие за эти годы", — рассказала режиссер, директор театра "Камерная сцена" Софья Рубина.

Участники фестиваля покажут девять спектаклей.

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