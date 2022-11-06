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Футбол Спорт

"Акрон" обыграл "Велес" - 3:0

ЖИГУЛЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 17 туре МЕЛБЕТ-Первая Лига 2022/23 ФК "Акрон" встречался с московским "Велесом".

Во втором на неделе матче в Жигулевске подопечные Евгения Калешина уверенно обыграли москвичей.

Голы: 1:0 Марухин (2), 2:0 Палиенко (24), 3:0 Азаров (86).

"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро (Матвеев, 56), Макаров, Чудин, Песегов (Полубояринов, 87), Палиенко (Сасин, 87), Марухин (Азаров, 69), Гираев (Базелюк, 56)

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