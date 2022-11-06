"Акрон" обыграл "Велес" - 3:0

В 17 туре МЕЛБЕТ-Первая Лига 2022/23 ФК "Акрон" встречался с московским "Велесом".
Во втором на неделе матче в Жигулевске подопечные Евгения Калешина уверенно обыграли москвичей.
Голы: 1:0 Марухин (2), 2:0 Палиенко (24), 3:0 Азаров (86).
"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро (Матвеев, 56), Макаров, Чудин, Песегов (Полубояринов, 87), Палиенко (Сасин, 87), Марухин (Азаров, 69), Гираев (Базелюк, 56)
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?