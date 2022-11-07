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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области завершилась акция "Старший по дому — надежный партнер"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги первой акции "Старший по дому — надежный партнер". Впервые энергосбытовая компания определила самых эффективных управдомов региона.

Напомним, акция "Старший по дому — надежный партнер" призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Претендентам на победу давался период для того, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

Победители акции "Старший по дому — надежный партнер-2022"

Номинация "Платежная дисциплина" (своевременность оплаты за тепло):

1-е место — Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;

2-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19;

3-е место — Тольятти, ул. Ворошилова, 30.

Номинация "Народный контроль" (отсутствие задолженности за тепло):

1-е место — Самара, ул. Осипенко, д. 32;

2-е место — Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;

2-е место — Самара, ул. Путейская, д. 12.

Номинация "Технологии для экологии" (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной):

1-е место — Самара, ул. Подшипниковая, 24.

Номинация "В ногу со временем" (использование дистанционных сервисов):

1-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19.

Номинация "Лучший старший по дому" (общая оценка эффективности управления МКД):

1-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19.

"Управляющий по дому — это особая должность, выбор на которую выражает высокое доверие со стороны соседей. Причем именно от активной позиции управдомов, от их умения выстраивать диалог с эксплуатирующей компании и ресурсоснабжающими организациями во многом зависит комфорт в квартирах жильцов. С помощью данной акции нам хотелось бы подчеркнуть значимую роль этих людей и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Победители акции в ближайшее время получат приятные подарки от энергокомпании.

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