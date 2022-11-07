Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги первой акции "Старший по дому — надежный партнер". Впервые энергосбытовая компания определила самых эффективных управдомов региона.
Напомним, акция "Старший по дому — надежный партнер" призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Претендентам на победу давался период для того, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.
Победители акции "Старший по дому — надежный партнер-2022"
Номинация "Платежная дисциплина" (своевременность оплаты за тепло):
1-е место — Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;
2-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19;
3-е место — Тольятти, ул. Ворошилова, 30.
Номинация "Народный контроль" (отсутствие задолженности за тепло):
1-е место — Самара, ул. Осипенко, д. 32;
2-е место — Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;
2-е место — Самара, ул. Путейская, д. 12.
Номинация "Технологии для экологии" (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной):
1-е место — Самара, ул. Подшипниковая, 24.
Номинация "В ногу со временем" (использование дистанционных сервисов):
1-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19.
Номинация "Лучший старший по дому" (общая оценка эффективности управления МКД):
1-е место — Тольятти, Ленинский пр-т, 19.
"Управляющий по дому — это особая должность, выбор на которую выражает высокое доверие со стороны соседей. Причем именно от активной позиции управдомов, от их умения выстраивать диалог с эксплуатирующей компании и ресурсоснабжающими организациями во многом зависит комфорт в квартирах жильцов. С помощью данной акции нам хотелось бы подчеркнуть значимую роль этих людей и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Победители акции в ближайшее время получат приятные подарки от энергокомпании.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа