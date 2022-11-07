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Транспорт Транспорт и связь

Пассажирское судно "Чайка - СПГ" может появиться в Самаре до 2025 года

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало проект реестра расходных обязательства на 2023–2025 гг. Планируется, что в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг.) в регионе к 2024-2025 гг. появится судно "Чайка-СПГ", предназначенное для перевозки пассажиров.

В частности, в реестре прописана строка "Предоставление субсидий юридическим лицам — производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования, в целях оплаты лизинговых платежей за приобретение судна "Чайка" для перевозки пассажиров и их багажа в навигационный период".

Напомним, в апреле 2021 г. минтранс заявлял о рассмотрении возможности приобретении пассажирского судна. Руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин рассказывал, что этот вопрос прорабатывается с судостроительной корпорацией "Ак Барс".

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин в комментарии Волга Ньюс рассказал, при каких условиях в регион могут поступить "Чайки-СПГ" и что для этого требуется.

"В отличие от серийно производимых автомобилей, любое судно изготавливается под заказ. Поэтому, в первую очередь, нужно найти перевозчика, например, Самарское речное пассажирское предприятие, который закажет судно у разработчика. Если разработчик подтвердит, что к 2024 г. он отдаст судно "Чайка" в лизинговый платеж, то оно появится в Самарской области и начнет перевозить пассажиров. Но, насколько я помню, пока таких договоренностей не было", — сообщил Владимир Марин.

Еще один открытый вопрос, по мнению спикера, — обслуживание судна на сжиженном природном газе.

"Организация, которая захочет взять "Чайку" в лизинг, должна иметь представление, как ее обслуживать, где заправлять, отстаиваться, продумать инфраструктуру. Судно предполагает заправку на сжиженном топливе, но у нас в речной акватории таких заправок нет. При этом газозаправка на воде — достаточно инженероемкое предприятие. Соответственно, нужно смотреть бюджеты других ведомств помимо минтранса, выходить, скорее всего, в бюджетный комитет в думе и, по идее, вопросы задавать там. До конца этого года мы планируем провести круглый стол по итогам навигации, где поднимем, в том числе, вопросы по "Чайке".

Кроме того, руководитель регионального исполкома ОНФ прокомментировал еще одну строку проекта реестра расходных обязательств, — предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом на территории Самарской области, в целях оплаты лизинговых платежей за приобретение судов на подводных крыльях "Метеор-120Р":

"Уже в 2023 году заложено 77,2 млн рублей на "Метеор-120Р". Получается, где-то есть почти готовое судно, которое может теоретически выйти в акваторию Волги и начать перевозки. Потому что невозможно за такой короткий срок (к началу навигации 2023 г.) собрать целый метеор. Это тоже интересная тема, которую мы поднимем на круглом столе", — заключил Владимир Марин.

 

Судно "Чайка-СПГ" вместимостью 176 человек имеет дальностью плавания по запасам топлива 400 км и автономность 24 часа. Оно работает на сжиженном природном газе. В августе 2020 г. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") завершил строительство первого судна. По информации из открытых источниках, стоимость судна составляет 320 млн рублей.

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