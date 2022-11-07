Житель Тольятти получил два года заключения за соучастие в "покупке" военного билета

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 35-летнему местному жителю по имени Руслан, которого признали виновным в посредничестве в получении взятки в крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, в марте 2022 г. к ныне осужденному обратился знакомый В. с просьбой посодействовать в получении за деньги военного билета без прохождения срочной военной службы.

По версии следствия, Руслан согласился и обратился к другому своему знакомому П., полагая, что тот может иметь связи среди должностных лиц военного комиссариата Самарской области. Он попросил П. выступить посредником в передаче денег за военный билет неустановленным должностным лицам военкомата. Знакомый согласился.

При этом Руслан и П. договорились, что за документ заказчик должен будет заплатить 185 тыс. рублей. Из этой суммы Руслан должен был получить 20 тыс., а посредник П. — 25 тысяч.

Затем посредник Руслан позвонил заказчику военного билета В. и сообщил о необходимой сумме и попросил переслать ему фото паспорта и приписного удостоверения. Мужчина согласился. После этого заказчику позвонил П. и сказал, что тот должен передать Руслану при встрече часть денег — 130 тыс. рублей.

Встреча Руслана и заказчика В. состоялась 22 марта 2022 г. возле ТЦ "Елки" в Автозаводском районе Тольятти. После получения денег от заказчика Руслана задержали сотрудники полиции.

Как пояснили в суде, после задержания Руслан начал сотрудничать со следствием и активно способствовал раскрытию преступления. Этот факт, а также ряд других смягчающих вину обстоятельств, в частности признание вины, раскаяние, хорошие характеристики и наличие детей, дали суду повод назначить мужчине наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела.

В итоге 24 октября Руслан был приговорен к двум годам заключения в колонии общего режима. Поскольку он находился на свободе под подпиской о невыезде, его взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.