В Новокуйбышевске появился уникальный арт-объект

В Студенческом сквере в Новокуйбышевске монументальное граффити в стиле "лофт" объединяет природу и науку.
Автором стал художник, работающий под псевдонимом "ivan bv". Без ассистентов он выполнил рисунок площадью 678 кв. м на здании общежития Новокуйбышевского филиала СамГТУ.
Летом 2022 г. в кампусе Новокуйбышевского филиала СамГТУ был создан Студенческий сквер. Концепцию благоустройства новой территории разрабатывали с участием студентов и специалистов Политеха. Граффити на зданиях стали одним из элементов молодежных дизайнерских решений.
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