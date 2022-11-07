Самарские волонтеры запустили проект по обучению солдат тактической медицине

4 ноября военнослужащие 30-й мотострелковой бригады, расположенной в поселке Рощинский, начали обучение тактической медицине. Для солдат уже нашли инструктора, расписали программу подготовки, а волонтер Андрей Болдырев предоставил брошюры с необходимой информацией.

"Обучение организовал Андрей Болдырев. До этого мы не занимались тактической медициной. Бывает, люди по полгода служат на Украине, но не знают о "турникетах" (средства временной остановки кровотечения из крупных кровеносных сосудов). Они умеют останавливать кровь подручными средствами, но тактическая медицина в разы эффективнее", — рассказывает представитель 30-й бригады Елена Кривошеева, которая участвует в обучении солдат.

По ее словам, российские военнослужащие несут серьезные потери из-за отсутствия должной медподготовки. Для решения этой проблемы и был организован курс тактической медицины. Он делится на два этапа: базовый (7 часов теории и 14 часов практики) и углубленный (в основном для людей с соответствующим образованием).

Первое занятие прошло 4 ноября, а с 11 по 13 число солдаты закрепят полученные знания на полигоне. Они отработают транспортировку раненного с поля боя, наложение турникета и повязок. При этом 1 ноября обучение тактической медицине стартовало и в 15-й бригаде, которая также базируется в Рощинском.

"Ребятам должны понимать, как применять тот же турникет. С ними будет заниматься инструктор из учебного центра "Эшелон". Он находился в зоне боевых действий, имеет знания и опыт в области тактической медицины, экстремальных видов спорта. На занятиях инструктор в первую очередь делится собственным опытом", — говорит Елена Кривошеева.

Особую ценность для курса представляют книги и брошюры, которые передал самарский волонтер Андрей Болдырев. В них показано, как действовать при определенном ранении, описывается принцип работы жгутов и турникетов. Пока у 30-й мотострелковой бригады информация распечатана на листах A4. Но Елена надеется перевести их в формат поменьше, чтобы брошюра всегда была под рукой у солдата.

"Все учебные материалы утверждены с начмедом. По сути, брошюры — букварь для солдата, в котором описано каждое действие и ранение", — поясняет Елена Кривошеева.

"Перевод этого руководства по тактической медицине я нашел в одном из Телеграм-каналов. К книге прикреплена таблица для инструкторов, фельдшеров и простых солдат на передовой или при подготовке. Там указано, что делать и чем пользоваться при определенных ранениях. С такими пособиями можно организовать качественное обучение, которое серьезно снизит потери наших бойцов", — рассказывает Андрей Болдырев.

Волонтер готов поделиться версткой пособия с каждым, кто донесет ценную информацию до военнослужащих. В электронном виде пособие находится в открытом доступе, скачать его может любой желающий - https://t.me/shalnyak/3137.