16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты губернской думы оценили ход строительства поликлиники в микрорайоне Волгарь В здании Самарской губернской думы открылась выставка театрального художника Натальи Хохловой В память о Героях Победы в губернской думе провели Урок мужества Проект регионального бюджета на 2023-2025 годы поступил в Самарскую губернскую думу Тольяттинские депутаты выступили за изменение критериев выбора дорожных подрядчиков

Законотворчество Власть и политика

Депутаты губернской думы оценили ход строительства поликлиники в микрорайоне Волгарь

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 8 ноября, депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе провели выездное мероприятие по вопросу реализации в Самаре национальных и партийных проектов. Оно состоялось в микрорайоне Волгарь, где руководитель парламентской фракции Александр Живайкин, депутаты Анна Дубасова и Николай Лядин посетили строящуюся поликлинику.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Отметим, объект реализуется в рамках Народной программы, национального проекта "Здравоохранение" и партийного проекта "Здоровое будущее".

Главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица показал народным избранникам будущую поликлинику и рассказал, что ранее жителям Волгаря приходилось обращаться за медицинской помощью в медучреждения, расположенные в разных приспособленных помещениях. Это было неудобно как для пациентов, так и для медработников, которые были чрезвычайно загружены работой.

Строительство долгожданного медучреждения в Куйбышевском внутригородском районе было начато в прошлом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В новом пятиэтажном здании расположится поликлиника со взрослым и детским отделениями, женская консультация, отделения реабилитации для взрослых и детей, диагностические отделения (рентген, флюорография, маммография), а также взрослый и детский стационары, аптека и даже малая операционная.

"Эта поликлиника строится "на вырост", - подчеркнул Дмитрий Лисица. - В настоящее время в Волгаре проживает порядка 30 тысяч человек. Микрорайон находится в стадии активного строительства, и поликлиника в будущем сможет обслуживать до 100 тысяч пациентов или обеспечивать 700 посещений в смену".

"Данная поликлиника - это прекрасная иллюстрация комплексного развития территорий, когда социальные объекты строятся одновременно с жилой застройкой. Надо сказать, что в Самаре это первая поликлиника за очень много лет, которая не просто ремонтируется, а именно строится с нуля, да еще и в таком развивающемся микрорайоне. В ближайшие годы планируется еще строительство поликлиник в п.Крутые Ключи, в п.Кошелев парк. Там тоже будут возводиться новые здания на 700 и на 1000 посещений в смену. Это говорит о том, что мы семимильными шагами идем в развитие первичного звена здравоохранения. Это вписывается в президентские указы, в нацпроекты. Это то, о чём говорит и наш губернатор, и министр здравоохранения Самарской области, что, в первую очередь, мы должны обеспечить доступность первичной медицинской помощи", - поддержала коллегу заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Анна Дубасова.

На сегодняшний день на строительстве поликлиники уже завершены монолитные работы, утеплен фасад, положена кровля, подведены инженерные коммуникации. В ближайшее время планируется подключение к централизованным линиям. Сейчас здесь идет монтаж внутренних электросетей, системы отопления, вентиляции, укладка кафельной плитки и керамогранита, отделка внутренних помещений.

Доставлено лифтовое оборудование, монтаж и установку которого планируется осуществить до конца текущего года. Общая готовность объекта составляет около 60%. На будущий год останутся лишь незначительные объемы работ, в том числе внутренняя косметическая отделка помещений, установка периметрального ограждения и благоустройство прилегающей территории.

Главврач отметил, что подрядная организация работает четко и слаженно, все этапы строительства ведутся в хорошем темпе при соблюдении жестких требований к качеству выполняемых работ. Есть высокая вероятность того, что объект будет сдан и введен в эксплуатацию с опережением проектных графиков.

Не теряя времени даром, совместно с областным министерством здравоохранения руководство будущей поликлиники уже приступило к набору персонала. На первоначальном этапе для функционирования медучреждения потребуется около 250-300 медицинских сотрудников. Что немаловажно, здесь будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

При этом депутаты отметили, что необходимо заблаговременно продумать вопросы транспортной доступности поликлиники и организации парковочных мест рядом с ней.

"Мы с коллегами сегодня оценили ход работ на строительстве новой поликлиники в мкр Волгарь. Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов партии "Единая Россия". В Самарскую губернскую думу уже внесен проект областного бюджета на 2023–2025 годы. Депутаты, приступая к работе над главным финансовым документом региона, всегда делают акцент на том, чтобы именно такие социально значимые объекты, как эта поликлиника, были, в первую очередь, обеспечены финансированием, чтобы они вовремя были завершены. Мы понимаем, этот объект нацелен даже не на завтрашний день, а на многие годы вперед. Поэтому уже сегодня очень важно постараться предусмотреть все нюансы. Например, вопрос с транспортом и парковками протокольно для себя отметили, взяли, как говорится, на карандаш. Будем обращаться в районную администрацию, постараемся рассмотреть возможность перепланировки близлежащей территории. Потому что такие вопросы необходимо решать только в комплексе, до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники", - прокомментировал заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4