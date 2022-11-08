Депутаты губернской думы оценили ход строительства поликлиники в микрорайоне Волгарь

Во вторник, 8 ноября, депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе провели выездное мероприятие по вопросу реализации в Самаре национальных и партийных проектов. Оно состоялось в микрорайоне Волгарь, где руководитель парламентской фракции Александр Живайкин, депутаты Анна Дубасова и Николай Лядин посетили строящуюся поликлинику.

Отметим, объект реализуется в рамках Народной программы, национального проекта "Здравоохранение" и партийного проекта "Здоровое будущее".

Главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица показал народным избранникам будущую поликлинику и рассказал, что ранее жителям Волгаря приходилось обращаться за медицинской помощью в медучреждения, расположенные в разных приспособленных помещениях. Это было неудобно как для пациентов, так и для медработников, которые были чрезвычайно загружены работой.

Строительство долгожданного медучреждения в Куйбышевском внутригородском районе было начато в прошлом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В новом пятиэтажном здании расположится поликлиника со взрослым и детским отделениями, женская консультация, отделения реабилитации для взрослых и детей, диагностические отделения (рентген, флюорография, маммография), а также взрослый и детский стационары, аптека и даже малая операционная.

"Эта поликлиника строится "на вырост", - подчеркнул Дмитрий Лисица. - В настоящее время в Волгаре проживает порядка 30 тысяч человек. Микрорайон находится в стадии активного строительства, и поликлиника в будущем сможет обслуживать до 100 тысяч пациентов или обеспечивать 700 посещений в смену".

"Данная поликлиника - это прекрасная иллюстрация комплексного развития территорий, когда социальные объекты строятся одновременно с жилой застройкой. Надо сказать, что в Самаре это первая поликлиника за очень много лет, которая не просто ремонтируется, а именно строится с нуля, да еще и в таком развивающемся микрорайоне. В ближайшие годы планируется еще строительство поликлиник в п.Крутые Ключи, в п.Кошелев парк. Там тоже будут возводиться новые здания на 700 и на 1000 посещений в смену. Это говорит о том, что мы семимильными шагами идем в развитие первичного звена здравоохранения. Это вписывается в президентские указы, в нацпроекты. Это то, о чём говорит и наш губернатор, и министр здравоохранения Самарской области, что, в первую очередь, мы должны обеспечить доступность первичной медицинской помощи", - поддержала коллегу заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Анна Дубасова.

На сегодняшний день на строительстве поликлиники уже завершены монолитные работы, утеплен фасад, положена кровля, подведены инженерные коммуникации. В ближайшее время планируется подключение к централизованным линиям. Сейчас здесь идет монтаж внутренних электросетей, системы отопления, вентиляции, укладка кафельной плитки и керамогранита, отделка внутренних помещений.

Доставлено лифтовое оборудование, монтаж и установку которого планируется осуществить до конца текущего года. Общая готовность объекта составляет около 60%. На будущий год останутся лишь незначительные объемы работ, в том числе внутренняя косметическая отделка помещений, установка периметрального ограждения и благоустройство прилегающей территории.

Главврач отметил, что подрядная организация работает четко и слаженно, все этапы строительства ведутся в хорошем темпе при соблюдении жестких требований к качеству выполняемых работ. Есть высокая вероятность того, что объект будет сдан и введен в эксплуатацию с опережением проектных графиков.

Не теряя времени даром, совместно с областным министерством здравоохранения руководство будущей поликлиники уже приступило к набору персонала. На первоначальном этапе для функционирования медучреждения потребуется около 250-300 медицинских сотрудников. Что немаловажно, здесь будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

При этом депутаты отметили, что необходимо заблаговременно продумать вопросы транспортной доступности поликлиники и организации парковочных мест рядом с ней.

"Мы с коллегами сегодня оценили ход работ на строительстве новой поликлиники в мкр Волгарь. Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов партии "Единая Россия". В Самарскую губернскую думу уже внесен проект областного бюджета на 2023–2025 годы. Депутаты, приступая к работе над главным финансовым документом региона, всегда делают акцент на том, чтобы именно такие социально значимые объекты, как эта поликлиника, были, в первую очередь, обеспечены финансированием, чтобы они вовремя были завершены. Мы понимаем, этот объект нацелен даже не на завтрашний день, а на многие годы вперед. Поэтому уже сегодня очень важно постараться предусмотреть все нюансы. Например, вопрос с транспортом и парковками протокольно для себя отметили, взяли, как говорится, на карандаш. Будем обращаться в районную администрацию, постараемся рассмотреть возможность перепланировки близлежащей территории. Потому что такие вопросы необходимо решать только в комплексе, до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники", - прокомментировал заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.