В Тольятти прокуратура отсудила 158 тыс. руб. у управляющей компании за сломанную пенсионером руку

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил иск прокурора района о компенсации вреда в интересах 73-летнего пенсионера, получившего травмы при падении на наледи.
Как сообщает прокуратура Самарской области, в феврале 2022 г. пенсионер, выходя из подъезда, поскользнулся на льду, упал и сломал руку.
По иску прокурора суд взыскал с управляющей компании в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. руб. и 8 тыс. руб. в качестве возмещения расходов на лечение.
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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.