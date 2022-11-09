В Тольятти прокуратура отсудила 158 тыс. руб. у управляющей компании за сломанную пенсионером руку

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил иск прокурора района о компенсации вреда в интересах 73-летнего пенсионера, получившего травмы при падении на наледи.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в феврале 2022 г. пенсионер, выходя из подъезда, поскользнулся на льду, упал и сломал руку.

По иску прокурора суд взыскал с управляющей компании в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. руб. и 8 тыс. руб. в качестве возмещения расходов на лечение.